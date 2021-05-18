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18 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
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Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей

Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Кемерово, 18 мая. Родители трех погибших при пожаре детей потребовали по 100 млн рублей за каждого ребенка.

Отец, который потерял во время трагедии сына и дочь, заявил во время судебного заседания, что «любая сумма компенсации не может быть чрезмерной». Аналогичное требование выдвинула потерявшая при пожаре девятилетнюю дочь Елена Т.

Помимо 60% от заявленной суммы, пострадавшие требуют взыскать 30% с МЧС и 10% с остальных гражданских ответчиков. Ранее кемеровский суд обязал собственников «Зимней вишни» выплатить родственникам погибших 154 млн рублей.

Кемеровчане почтили память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщал ФАН. Панихида в третью годовщину трагического пожара в торговом центре прошла на улицах города.

кемерово компенсация зимняя вишня
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