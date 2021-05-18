Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей

Кемерово, 18 мая. Родители трех погибших при пожаре детей потребовали по 100 млн рублей за каждого ребенка.

Отец, который потерял во время трагедии сына и дочь, заявил во время судебного заседания, что «любая сумма компенсации не может быть чрезмерной». Аналогичное требование выдвинула потерявшая при пожаре девятилетнюю дочь Елена Т.

Помимо 60% от заявленной суммы, пострадавшие требуют взыскать 30% с МЧС и 10% с остальных гражданских ответчиков. Ранее кемеровский суд обязал собственников «Зимней вишни» выплатить родственникам погибших 154 млн рублей.

Кемеровчане почтили память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщал ФАН. Панихида в третью годовщину трагического пожара в торговом центре прошла на улицах города.