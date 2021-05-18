Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании

Киев, 18 мая. Несколько депутатов украинской Рады попались на «непрофильных» занятиях во время очередного заседания. Об этом сообщил журналист Роман Петушков.

Корреспондент «Апострофа» опубликовал фотографии, на которых видно, как депутаты заигрались в гаджеты на очередном заседании Рады. Представитель группы «Доверие» Николай Бабенко сражался на планшете в шахматной партии. Парламентарий победил искусственный интеллект за 13 ходов.

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Пономарев как минимум полчаса играл в логическую игру на смартфоне, сообщили СМИ. Нардепы Украины нередко делают то, что им нравится в зале сессий. Однажды журналисты поймали представителя «Слуги народа» Евгения Петруняка на пикантной переписке с обсуждением интима в носках и без.

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман ранее заявил, что в его стране стыдно обсуждать внешнюю политику Украины.