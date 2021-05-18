Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным

Москва, 18 мая. Современное стратегическое вооружение России «обнуляет» всю американскую систему противоракетной обороны, что вселяет ощутимый страх в США, полагает военный эксперт Яков Кедми.

Президент США Джо Байден осознает широкие возможности нового российского оружия, поэтому хочет обсудить этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным. При этом беспокойство насчет стратегического вооружения России присутствует не только у американского лидера, но и у генералов в США, полагает Кедми.

По его словам, главный страх Байдена подталкивает его к встрече с Путиным, поскольку США оказались в условиях абсолютного превосходства России.

«Они, действительно, независимо от своих усилий и независимо от себя оказались в совершенно невозможной, с американской точки зрения, ситуации — нарастающего абсолютного превосходства России», — отметил эксперт.

В то время, когда разрушились надежды Вашингтона на противоракетную оборону, рухнули и возможности наступательного оружия. США оказались в проигравших сразу по двум направлениям, резюмировал Кедми.

Ранее обозреватели китайского издания Sina рассказали, какой дерзкий маневр России на мировом рынке вооружений вызвал приступ ярости у США.

Также эксперты издания Sun взвесили риски конфликта России, США и Китая без должного контроля над космическими вооружениями, передает RT.