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18 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
Все новости

Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным

Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 18 мая. Современное стратегическое вооружение России «обнуляет» всю американскую систему противоракетной обороны, что вселяет ощутимый страх в США, полагает военный эксперт Яков Кедми.

Президент США Джо Байден осознает широкие возможности нового российского оружия, поэтому хочет обсудить этот вопрос с главой РФ Владимиром Путиным. При этом беспокойство насчет стратегического вооружения России присутствует не только у американского лидера, но и у генералов в США, полагает Кедми.

По его словам, главный страх Байдена подталкивает его к встрече с Путиным, поскольку США оказались в условиях абсолютного превосходства России.

«Они, действительно, независимо от своих усилий и независимо от себя оказались в совершенно невозможной, с американской точки зрения, ситуации — нарастающего абсолютного превосходства России», — отметил эксперт.

В то время, когда разрушились надежды Вашингтона на противоракетную оборону, рухнули и возможности наступательного оружия. США оказались в проигравших сразу по двум направлениям, резюмировал Кедми.

Ранее обозреватели китайского издания Sina рассказали, какой дерзкий маневр России на мировом рынке вооружений вызвал приступ ярости у США.

Также эксперты издания Sun взвесили риски конфликта России, США и Китая без должного контроля над космическими вооружениями, передает RT.

сша байден системы про
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