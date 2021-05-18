Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду

Москва, 18 мая. Стилист Екатерина Панч дала несколько советов по выбору одежды, если на улице 30 градусов тепла и выше.

Предпочтение нужно отдавать натуральным тканям, таким как лен, хлопок, вискоза, сатин, шелк, тонкая шерсть. В них кожа будет дышать.

Что касается кроя одежды, то он должен быть свободным. Это подходит как для верха, так и для низа. Выбирая обувь для образа, лучше всего остановиться на чем-то открытом. Например, для жары идеально подойдут биркентштоки (шлепки или сандалии на грубой подошве), вьетнамки. Среди босоножек популярны варианты с небольшим каблуком, скошенным каблуком или каблуком в виде рюмки, рассказала Панч в эфире «Радио 1».

Не стоит забывать главное правило выхода на улицу в жаркую погоду — это головной убор и одежда светлых тонов, заключила эксперт.

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