«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу

Москва, 18 мая. Строительство новых трубопроводных мощностей для экспорта природного газа в Европу пока не планируется, сообщил зампред правления — начальник департамента «Газпрома» Олег Аксютин.

В европейском направлении на данный момент не принято никаких новых инвестиционных решений, отметил Аксютин в ходе пресс-конференции. На данный момент экспортная мощность действующих и перспективных экспортных проектов в Европу и Китай равна 330 млрд кубометров. Из них 60% приходятся на страны ЕС.

Зампред правления компании обратил внимание, что поставки продукта зарубежным потребителям осуществляются по уникальной, не имеющей аналогов в мире системе газоснабжения, которая соединяет месторождения российского севера с соседними странами, и по трубопроводу «Сила Сибири». Запуск последнего стал одним из ключевых событий 2019 года, передает слова Аксютина ТАСС.

Спотовая стоимость природного газа в европейском регионе ранее достигла максимального уровня с 26 сентября 2018 года. Цена на нидерландском хабе TTF увеличилась до 342 долларов за тысячу кубометров.