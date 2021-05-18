Анна Старшенбаум не хочет заводить отношения с мужчинами после развода с Бардуковым

Москва, 18 мая. Актриса Анна Старшенбаум рассказала певице Валерии о своей личной жизни после развода с Алексеем Бардуковым. Она призналась, что не горит желанием заводить новые отношения.

Анна Старшенбаум и Алексей Бардуков состояли в браке с 2009 по 2017 год. В 2011 году у пары родился сын Иван, которому знаменитости уделяют внимание в равной степени, даже несмотря на развод.

В интервью певице Валерии в рамках шоу «Почему я?» звезда сериала «Психологини» призналась, что чувствует себя счастливее после развода и пока не планирует заводить новые романы. Актриса предпочитает жить для себя и избегать жестких компромиссов, которые у нее были в браке.

«Абсолютно точно я стала счастливее. Ни про какие отношения или мужчин сейчас речи не идет. Я понимаю, что все правильно. Живу по душе, по сердцу», — ответила Старшенбаум на вопрос Валерии, стала ли она счастливее после расставания с актером.

При этом знаменитость уточнила, что считает Бардукова достойнейшим и замечательным человеком. Бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения.

Ранее Анна Старшенбаум рассказала ведущему Борису Корчевникову, как пережила клиническую смерть после экстремальных съемок в телеигре «Форт Боярд».