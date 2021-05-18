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18 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
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Председатель АККОР оценил влияние экоактивистов и веганов на фермерство

  /   Обновлено: 18 мая 2021 19:16
Экономика
Председатель АККОР оценил влияние экоактивистов и веганов на фермерство
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 мая. Свое отношение к позиции шведской активистки Греты Тунберг по вопросам фермерства и изменения климата высказал председатель АККОР Михаил Шконда.

Активистка назвала фермеров причиной негативных изменений в климате и предложила лишать их поддержки. Кроме того, она призвала отказываться от разведения коров и употребления мяса. Эта тема была поднята во время организованного Медиагруппой «Патриот» брифинга главы Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды.

«Прошу прощения, но Грета, видимо, не совсем владеет знаниями, как развивается организм и что такое корова... Если у коровы появился четырехкамерный желудок, то и у нас будет такой же. Грета нам предлагает эту мутацию, а это мутация! Для людей это несвойственная пища», — заявил Шконда.

Он также отметил, что не опасается влияния веганов на фермерский бизнес.

«Этот тренд неважен, мы не боимся. Нам-то какая разница — произведем больше травы, ешьте!» — подчеркнул председатель АККОР.

Полная запись эфира доступна в архиве. В числе прочего Шконда объяснил: вся логическая цепочка ретейла выстроена так, что в РФ работать легче с иностранными поставщиками.

фермеры веганы изменение климата Тунберг шконда
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Все новости / Экономика / Председатель АККОР оценил влияние экоактивистов и веганов на фермерство
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