Председатель АККОР оценил влияние экоактивистов и веганов на фермерство

Санкт-Петербург, 18 мая. Свое отношение к позиции шведской активистки Греты Тунберг по вопросам фермерства и изменения климата высказал председатель АККОР Михаил Шконда.

Активистка назвала фермеров причиной негативных изменений в климате и предложила лишать их поддержки. Кроме того, она призвала отказываться от разведения коров и употребления мяса. Эта тема была поднята во время организованного Медиагруппой «Патриот» брифинга главы Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды.

«Прошу прощения, но Грета, видимо, не совсем владеет знаниями, как развивается организм и что такое корова... Если у коровы появился четырехкамерный желудок, то и у нас будет такой же. Грета нам предлагает эту мутацию, а это мутация! Для людей это несвойственная пища», — заявил Шконда.

Он также отметил, что не опасается влияния веганов на фермерский бизнес.

«Этот тренд неважен, мы не боимся. Нам-то какая разница — произведем больше травы, ешьте!» — подчеркнул председатель АККОР.

Полная запись эфира доступна в архиве. В числе прочего Шконда объяснил: вся логическая цепочка ретейла выстроена так, что в РФ работать легче с иностранными поставщиками.