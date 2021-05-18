Прокуратура организовала проверку после крупного пожара в анапской гостинице

Анапа, 18 мая. Анапская прокуратура начала проверку по факту пожара в мини-отеле на пересечении улиц Шевченко и Пролетарской. В настоящее время борьба с огнем продолжается.

Было установлено, что возгорание произошло на третьем этаже здания. Известно, что гостиница работает официально, оформлена на индивидуального предпринимателя. Его документы проверяют.

Из-за пожара эвакуировали 12 постояльцев. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. В районе происшествия заблокировали движение автомобилей. Проезд откроют, когда пожарные закончат работать на месте ЧП, сообщал ФАН.