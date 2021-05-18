Зеленский внес на рассмотрение в парламент закон о коренных народах Украины

Киев, 18 мая. Украинский парламент рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах страны для обеспечения их прав.

Такую информацию сообщил лично глава государства во время своего видеообращения в честь «Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа», который отмечают на Украине. Законопроект он назвал неотложным.

«Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар», — пояснил украинский лидер.

Он также порадовался тому, что наконец на Украине произойдет то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты.

Ранее жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины.