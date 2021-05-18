Ким Чен Ын запретил рваные джинсы из-за влияния Запада на молодежь КНДР

Пхеньян, 18 мая. Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне опасений из-за западного влияния на северокорейское молодое поколение запретил рваные джинсы и экстравагантные прически.

По его мнению, самовыражение и индивидуализм во внешнем виде среди молодежи КНДР могут стать одной из причин свержения действующего в стране режима. В связи с этим глава страны принял ряд мер, пишет Сетевое издание «Версия».

«Антисоциалистические» прически, рваные джинсы и модель "скинни" будут расцениваться в качестве признаков угрозы общественному строю. Уточняется, что для жителей государства специально составили список разрешенных стрижек. Лидер Северной Кореи обеспокоен тем, что «декадентское» влияние Запада на граждан страны способно привести к краху нынешнего режима, поэтому Ким Чен Ын и принял декрет, согласно которому следующих экстравагантной моде граждан необходимо направлять в трудовые лагеря.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон раскритиковала Южную Корею за неспособность остановить запуск активистами шаров с антикорейскими листовками. Она пообещала принять ответные меры. Ким Е Чжон добавила, что Пхенян, считая «происки отребья» на Юге серьезной провокацией в отношении государства, будет рассматривать соответствующие меры.

Также сообщалось, что Северная Корея подтвердила отказ от участия в отборочных матчах мирового первенства по футболу, которое пройдет в Южной Корее в 2022 году. Причиной послужила угроза распространения пандемии COVID-19. По этой же причине северокорейская сторона не намерена участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.