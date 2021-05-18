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18 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
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Ким Чен Ын запретил рваные джинсы из-за влияния Запада на молодежь КНДР

Политика
Ким Чен Ын запретил рваные джинсы из-за влияния Запада на молодежь КНДР
pixabay.com

Пхеньян, 18 мая. Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне опасений из-за западного влияния на северокорейское молодое поколение запретил рваные джинсы и экстравагантные прически.

По его мнению, самовыражение и индивидуализм во внешнем виде среди молодежи КНДР могут стать одной из причин свержения действующего в стране режима. В связи с этим глава страны принял ряд мер, пишет Сетевое издание «Версия».

«Антисоциалистические» прически, рваные джинсы и модель "скинни" будут расцениваться в качестве признаков угрозы общественному строю. Уточняется, что для жителей государства специально составили список разрешенных стрижек. Лидер Северной Кореи обеспокоен тем, что «декадентское» влияние Запада на граждан страны способно привести к краху нынешнего режима, поэтому Ким Чен Ын и принял декрет, согласно которому следующих экстравагантной моде граждан необходимо направлять в трудовые лагеря.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон раскритиковала Южную Корею за неспособность остановить запуск активистами шаров с антикорейскими листовками. Она пообещала принять ответные меры. Ким Е Чжон добавила, что Пхенян, считая «происки отребья» на Юге серьезной провокацией в отношении государства, будет рассматривать соответствующие меры.

Также сообщалось, что Северная Корея подтвердила отказ от участия в отборочных матчах мирового первенства по футболу, которое пройдет в Южной Корее в 2022 году. Причиной послужила угроза распространения пандемии COVID-19. По этой же причине северокорейская сторона не намерена участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

Ким Чен Ын кндр запад
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