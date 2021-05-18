Россиянам объяснили, чего категорически нельзя делать при укусе клеща

Москва, 18 мая. Использование народных методов для извлечения клеща из-под кожи категорически противопоказано. Об этом рассказал телеврач Александр Мясников.

Нельзя прижигать или обрабатывать клещей маслом, подчеркнул эксперт. Удалять членистоногое важно так, чтобы оно не оставило в коже лапки или голову.

«Надо правильно захватить, вывернуть, потому что если там останется голова и лапки, это, конечно проблема», — цитирует Мясникова РИА Новости.

Яд при клещевом энцефалите попадает в кровь моментально, напомнил медик. Как уточнил эксперт, чтобы избежать клещевого боррелиоза, важно успеть извлечь клеща в течение одного или двух дней, чтобы предотвратить риск заражения.

Роспотребнадзор опубликовал советы по противодействию клещам. Как сообщалось ранее, их оценил дезинфектолог Николай Дубинин.