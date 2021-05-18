Росгвардейцы рассказали о поисках шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 18 мая. Все патрульные Росгвардии были задействованы в разыскных мероприятиях на территории города, сообщили в федеральной службе.

Информация о пропаже несовершеннолетнего поступила правоохранителям во время патрулирования Сормовского района. После получения сообщения росгвардейцы стали тщательнее осматривать окрестности и уже через некоторое время нашли ребенка.

Шестилетний мальчик находился в том же районе, где и стражи порядка. Когда росгвардейцы увидели ребенка, он шел по улице Свободы с неким мужчиной. В итоге незнакомца задержали и доставили в отдел, а несовершеннолетнего передали родителям. Спутником мальчика, по данным ФАН, оказался бездомный.