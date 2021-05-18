Эксперт Шконда рассказал, как импортозамещение отражается на деятельности фермеров

Санкт-Петербург, 18 мая. Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Петербурга Михаил Шконда рассказал о работе фермеров.

Один из журналистов во время брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поинтересовался, как обстоят дела с российским производством продуктов, учитывая то, что на прилавках продается пакистанская картошка и турецкие помидоры. Шконда объяснил: вся логическая цепочка ретейла выстроена так, что в РФ работать легче с иностранными поставщиками.

«Идут туда, где проще, чем к фермерам, которые рядом», — посетовал председатель ассоциации.

В то же время у зарубежных фермеров срок производства картофеля больше, а в России он созревает с августа по сентябрь. При этом стоимость отечественного продукта выше примерно на 30%.

«Кроме того, нам нужно его сохранить. Чаще всего фермеры используют не только свою инфраструктуру, но и логистические центры. Есть производители, которые ждут заказы, когда возникает дефицит продукта — они поставляют», — объяснил Шконда.

В заключение фермер отметил, что в отрасли существуют три проблемы: земля, деньги, сбыт. И когда решается проблема сбыта, автоматически решаются и другие.

СМИ ранее сообщили о неофициальной просьбе Минсельхоза к производителям сахара.