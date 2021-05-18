Вакцинация от коронавируса способна снять длительные симптомы болезни

Лондон, 18 мая. Вакцины от коронавирусной инфекции оказались способны побороть признаки постковидного синдрома. Вывод сделали ученые из Великобритании.

Специалисты провели научную работу с участием более 800 человек с длительными симптомами. Исследователи оценили уровень выраженности 14 признаков до и после введения препарата. Общее улучшение зафиксировали у 56,7% испытуемых.

Вакцинация привела к снятию таких симптомов, как усталость, боль в мышцах, «мозговой туман». Отсутствие изменений наблюдалось у 24,6% добровольцев.

До этого российские ученые рассказали, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет регулярно после окончания пандемии. Прививка от инфекции станет сезонной.