Предъявивший шашлычный набор вместо прав кузбассовец ранее не был судим

Кузбасс, 18 мая. Пьяный водитель, который в неадекватном состоянии предъявил автоинспекторам набор для шашлыка вместо удостоверения, ранее за такие нарушения не привлекался.

При задержании мужчина не оказывал сопротивления, так как был слишком пьян, чтобы скандалить. Нарушителю 42 года, ранее он не был судим. В ближайшее время состоится суд, на котором примут решение о наказании для водителя, сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД проводили рейд и заметили подозрительную машину Toyota Carib, которую мотало из стороны в сторону. Полицейские остановили авто, за рулем которого находился нетрезвый гражданин. Каждый раз, когда полицейские просили предъявить документы, мужчина давал инспекторам пакет с решеткой для шашлыка. Происходящее сняли на видео, сообщал ФАН.