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18 мая 19:48
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19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
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Предъявивший шашлычный набор вместо прав кузбассовец ранее не был судим

  /   Обновлено: 18 мая 2021 19:23
Происшествия
Предъявивший шашлычный набор вместо прав кузбассовец ранее не был судим
monchegorsk.gov-murman.ru

Кузбасс, 18 мая. Пьяный водитель, который в неадекватном состоянии предъявил автоинспекторам набор для шашлыка вместо удостоверения, ранее за такие нарушения не привлекался.

При задержании мужчина не оказывал сопротивления, так как был слишком пьян, чтобы скандалить. Нарушителю 42 года, ранее он не был судим. В ближайшее время состоится суд, на котором примут решение о наказании для водителя, сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД проводили рейд и заметили подозрительную машину Toyota Carib, которую мотало из стороны в сторону. Полицейские остановили авто, за рулем которого находился нетрезвый гражданин. Каждый раз, когда полицейские просили предъявить документы, мужчина давал инспекторам пакет с решеткой для шашлыка. Происходящее сняли на видео, сообщал ФАН.

полиция кузбасс шашлык права
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