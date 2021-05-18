Экс-премьер Украины назвал «пустой акцией» подписание в Киеве меморандума об интеграции в ЕС

Киев, 18 мая. Меморандум Киева, Тбилиси и Кишинева о работе для интеграции в ЕС является «пустой акцией», отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Главы Министерств иностранных дел Грузии, Молдавии и Украины 17 мая подписали меморандум о сотрудничестве трех стран для интеграции в Евросоюз. Как заявил по итогам брифинга в Киеве глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба, документ подтверждает намерение государств продвигаться в направлении реализации европейской перспективы.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал инициативу Тбилиси, Кишинева и Киева и назвал ее «абсолютно пустой акцией». Она рассчитана на внутреннего потребителя, ведь ЕС твердо обозначал, что никаких перспектив евроинтеграции у этих стран нет, сказал украинский политик.

«Что такое Грузия, Молдова и Украина? Это государства-банкроты. От объединения нулей единица не появится», — подчеркнул Азаров.

Отношение ЕС и НАТО к Тбилиси, Кишиневу и Киеву после подписания меморандума не изменится. В настоящее время Евросоюз и Североатлантический альянс все устраивает, и эти объединения не хотят заниматься территориальными вопросами трех государств.

«Для чего Германии, Франции или Испании нужно ломать голову, как решать эти вопросы?» — уточнил экс-премьер Украины.

Подписание главами МИД совместного документа могло произойти завтра, через месяц или полгода, в этом нет никакой разницы, считает Азаров.

«Ну стукнуло Кулебе в голову, что это будет хороший пиаровский ход. Через неделю об этом все забудут», — отметил он.

Ранее Николай Азаров эмоционально отреагировал на нововведения, касающиеся выплат пожилым гражданам Украины.