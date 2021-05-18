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18 мая 19:48
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новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
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Экс-премьер Украины назвал «пустой акцией» подписание в Киеве меморандума об интеграции в ЕС

Политика
Экс-премьер Украины назвал «пустой акцией» подписание в Киеве меморандума об интеграции в ЕС
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 18 мая. Меморандум Киева, Тбилиси и Кишинева о работе для интеграции в ЕС является «пустой акцией», отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Главы Министерств иностранных дел Грузии, Молдавии и Украины 17 мая подписали меморандум о сотрудничестве трех стран для интеграции в Евросоюз. Как заявил по итогам брифинга в Киеве глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба, документ подтверждает намерение государств продвигаться в направлении реализации европейской перспективы.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал инициативу Тбилиси, Кишинева и Киева и назвал ее «абсолютно пустой акцией». Она рассчитана на внутреннего потребителя, ведь ЕС твердо обозначал, что никаких перспектив евроинтеграции у этих стран нет, сказал украинский политик.

«Что такое Грузия, Молдова и Украина? Это государства-банкроты. От объединения нулей единица не появится», — подчеркнул Азаров.

Отношение ЕС и НАТО к Тбилиси, Кишиневу и Киеву после подписания меморандума не изменится. В настоящее время Евросоюз и Североатлантический альянс все устраивает, и эти объединения не хотят заниматься территориальными вопросами трех государств.

«Для чего Германии, Франции или Испании нужно ломать голову, как решать эти вопросы?» — уточнил экс-премьер Украины.

Подписание главами МИД совместного документа могло произойти завтра, через месяц или полгода, в этом нет никакой разницы, считает Азаров.

«Ну стукнуло Кулебе в голову, что это будет хороший пиаровский ход. Через неделю об этом все забудут», — отметил он.

Ранее Николай Азаров эмоционально отреагировал на нововведения, касающиеся выплат пожилым гражданам Украины.

украина азаров грузия молдавия
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