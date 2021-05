Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 17 мая 2021 года.

Глава дипмиссии Египта Мухаммад Сарват посетил Ливийскую металлургическую компанию в Мисурате, где встретился с ее руководством в присутствии главы Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат страны. Посол ознакомился с работой объекта и пожелал стать связующим звеном между компанией и некоторыми египетскими структурами, специализирующимися на металлургии.

Во время поездки в морской терминал Мисураты он обсудил пути развития отношений между двумя странами в области торговли и инвестиций.

Сотрудники ливийской береговой охраны спасли более 370 нелегальных мигрантов африканских национальностей и арабов, направлявшихся на 6 лодках к европейским берегам.

Другую группу мигрантов, насчитывающую 91 человек, также перехватили в море к северу от Аз-Завии.

Преступники украли 600 метров высоковольтных электропроводов в районе Аль-Майя на западе страны, в результате чего некоторые дома граждан остались без света.

Глава Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабадель объявил о возобновлении работы представительства Евросоюза в Триполи.

EU Delegation @EUinLibya reopens today in Tripoli. Huge progress, we will be able to work more directly & effectively with Libyan authorities, civil society & partners.



Personally very excited to be there with my team on permanent basis & looking forward to this new phase.