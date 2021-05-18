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18 мая 19:48
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новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
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Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая

Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 17 мая 2021 года.

 

Визит посла Египта в Мисурату

Глава дипмиссии Египта Мухаммад Сарват посетил Ливийскую металлургическую компанию в Мисурате, где встретился с ее руководством в присутствии главы Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат страны. Посол ознакомился с работой объекта и пожелал стать связующим звеном между компанией и некоторыми египетскими структурами, специализирующимися на металлургии.

Во время поездки в морской терминал Мисураты он обсудил пути развития отношений между двумя странами в области торговли и инвестиций.

 

Происшествия

Сотрудники ливийской береговой охраны спасли более 370 нелегальных мигрантов африканских национальностей и арабов, направлявшихся на 6 лодках к европейским берегам.

Другую группу мигрантов, насчитывающую 91 человек, также перехватили в море к северу от Аз-Завии.

Преступники украли 600 метров высоковольтных электропроводов в районе Аль-Майя на западе страны, в результате чего некоторые дома граждан остались без света.

 

Политика

Глава Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабадель объявил о возобновлении работы представительства Евросоюза в Триполи.

Спецпосланник ООН в Ливии Ян Кубиш встретился с британским министром Ближнего Востока и Северной Африки Джеймсом Клеверли. Последний подтвердил поддержку деятельности Миссии ООН по проведению выборов 24 декабря, выводу иностранных сил и наемников и достижению долгосрочного мира и стабильности.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда во время заседания Совета Безопасности ООН предупредила иностранных наемников, дислоцированных в Ливии, что в их отношении может начаться судебное преследование. По ее словам, МУС «получил тревожную информацию о деятельности боевиков в Ливии». Бенсуда также призвала к прекращению преступлений в центрах содержания под стражей.

Глава муниципального совета Бенгази Умран Буджвари обсудил с послом Мальты Чарльзом Салибой процедуры, связанные с открытием консульства страны в городе, а также работу над запуском морского сообщения между странами и возвращение мальтийских компаний.

Высший судебный совет объявил о полной финансовой независимости органов судебной власти от Министерства юстиции и подчинении Высшего института правосудия ведомству.

Заместитель премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Рамадан Абу Джанах на встрече с руководителями судебных и правоохранительных органов в городе Сабха обсудил меры поддержки ведомств и активизации работы прокуратуры и судов на юге страны.

Государственный министр по делам миграции Аждид Матук посетил район Умм Аль-Араниб на юге государства. На встрече с начальником Управления безопасности и старейшинами региона он обсудил механизм поддержки планов развития и экономических проектов, а также способы поиска решений проблем, с которыми сталкиваются профильные службы.

В международный аэропорт Митига в Триполи прибыл первый рейс авиакомпании Tunisair. По этому случаю организовали церемонию встречи борта с участием посла Туниса и директора аэропорта.

После семилетней паузы в авиасообщении самолет тунисской авиакомпании прилетел в аэропорт Бенина. Будущие рейсы запланированы с периодичностью три раза в неделю.

 

Общество

В Бенгази на площади Аль-Киш в присутствии офицеров Ливийской национальной армии (ЛНА) прошла праздничная церемония по случаю седьмой годовщины революции «Достоинство».

Высший совет ливийских племен и городов в Западном регионе призвал главу Президентского совета Мухаммада аль-Манфи и премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу ускорить освобождение всех политических заключенных, предоставить основные услуги народу и завершить процедуры по организации выборов 24 декабря.

Племена также потребовали вывода всех иностранных наемников до даты проведения голосования, открытия прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили), защиты морских и сухопутных границ страны от нарушений со стороны некоторых стран и проведения встреч между ливийцами для достижения всеобъемлющего примирения.

Председатель совета директоров General Electricity Company of Libya (GECOL) Виам аль-Абдали обсудил с депутатами Палаты представителей ремонт поврежденной электросети в районе Аль-Джифара и проблемы с освещением к югу от Триполи.

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар заявил, что около 110 тысяч граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса.

ливия дайджест
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Все новости / Ливия / Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
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