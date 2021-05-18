Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 17 мая 2021 года.

Визит посла Египта в Мисурату

Глава дипмиссии Египта Мухаммад Сарват посетил Ливийскую металлургическую компанию в Мисурате, где встретился с ее руководством в присутствии главы Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат страны. Посол ознакомился с работой объекта и пожелал стать связующим звеном между компанией и некоторыми египетскими структурами, специализирующимися на металлургии.

Во время поездки в морской терминал Мисураты он обсудил пути развития отношений между двумя странами в области торговли и инвестиций.

Происшествия

Сотрудники ливийской береговой охраны спасли более 370 нелегальных мигрантов африканских национальностей и арабов, направлявшихся на 6 лодках к европейским берегам.

Другую группу мигрантов, насчитывающую 91 человек, также перехватили в море к северу от Аз-Завии.

Преступники украли 600 метров высоковольтных электропроводов в районе Аль-Майя на западе страны, в результате чего некоторые дома граждан остались без света.

Политика

Глава Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабадель объявил о возобновлении работы представительства Евросоюза в Триполи.

EU Delegation @EUinLibya reopens today in Tripoli. Huge progress, we will be able to work more directly & effectively with Libyan authorities, civil society & partners.



Personally very excited to be there with my team on permanent basis & looking forward to this new phase. — Sabadell Jose (@jose_sabadell) May 17, 2021

Спецпосланник ООН в Ливии Ян Кубиш встретился с британским министром Ближнего Востока и Северной Африки Джеймсом Клеверли. Последний подтвердил поддержку деятельности Миссии ООН по проведению выборов 24 декабря, выводу иностранных сил и наемников и достижению долгосрочного мира и стабильности.

The UK ???????? fully supports @UNSMILibya and @UNJanKubis to help Libyans achieve:



- Elections on 24 December

- Withdrawal of all foreign fighters and mercenaries

- Long-term peace and stability



Great to see @UN ???????? Special Envoy to Libya in London today pic.twitter.com/3OhnQ7vLlQ — James Cleverly (@JamesCleverly) May 17, 2021

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда во время заседания Совета Безопасности ООН предупредила иностранных наемников, дислоцированных в Ливии, что в их отношении может начаться судебное преследование. По ее словам, МУС «получил тревожную информацию о деятельности боевиков в Ливии». Бенсуда также призвала к прекращению преступлений в центрах содержания под стражей.

Глава муниципального совета Бенгази Умран Буджвари обсудил с послом Мальты Чарльзом Салибой процедуры, связанные с открытием консульства страны в городе, а также работу над запуском морского сообщения между странами и возвращение мальтийских компаний.

Высший судебный совет объявил о полной финансовой независимости органов судебной власти от Министерства юстиции и подчинении Высшего института правосудия ведомству.

Заместитель премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Рамадан Абу Джанах на встрече с руководителями судебных и правоохранительных органов в городе Сабха обсудил меры поддержки ведомств и активизации работы прокуратуры и судов на юге страны.

Государственный министр по делам миграции Аждид Матук посетил район Умм Аль-Араниб на юге государства. На встрече с начальником Управления безопасности и старейшинами региона он обсудил механизм поддержки планов развития и экономических проектов, а также способы поиска решений проблем, с которыми сталкиваются профильные службы.

В международный аэропорт Митига в Триполи прибыл первый рейс авиакомпании Tunisair. По этому случаю организовали церемонию встречи борта с участием посла Туниса и директора аэропорта.

После семилетней паузы в авиасообщении самолет тунисской авиакомпании прилетел в аэропорт Бенина. Будущие рейсы запланированы с периодичностью три раза в неделю.

Общество

В Бенгази на площади Аль-Киш в присутствии офицеров Ливийской национальной армии (ЛНА) прошла праздничная церемония по случаю седьмой годовщины революции «Достоинство».

Высший совет ливийских племен и городов в Западном регионе призвал главу Президентского совета Мухаммада аль-Манфи и премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу ускорить освобождение всех политических заключенных, предоставить основные услуги народу и завершить процедуры по организации выборов 24 декабря.

Племена также потребовали вывода всех иностранных наемников до даты проведения голосования, открытия прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили), защиты морских и сухопутных границ страны от нарушений со стороны некоторых стран и проведения встреч между ливийцами для достижения всеобъемлющего примирения.

Председатель совета директоров General Electricity Company of Libya (GECOL) Виам аль-Абдали обсудил с депутатами Палаты представителей ремонт поврежденной электросети в районе Аль-Джифара и проблемы с освещением к югу от Триполи.

Глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Бадр ад-Дин Наджар заявил, что около 110 тысяч граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса.