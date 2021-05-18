Гаспарян заявил о готовности «умереть» в предвыборной битве в Госдуму

Москва, 18 мая. Российский журналист Армен Гаспарян принял решение об участии в думских выборах.

Соответствующее заявление он опубликовал в личном Telegram-канале. Согласно тексту сообщения, журналист будет баллотироваться по одномандатному округу в Москве. Гаспарян также отметил, что уже смог достичь предварительной договоренности с одной из парламентских партий.

Кроме того, журналист отметил, что существует и ряд проблем — у него нет практически никаких ресурсов, чтобы составить достойную конкуренцию своим соперникам.

«Пока единственное, что у меня есть - готовность биться до конца. Даже в одиночку. Строго по известному историческому сюжету: «Если нам не суждено будет победить– покажем, как умеет умирать русская армия». И это уже не так мало», — написал он.

Ранее Гаспарян указал на причины паники руководства «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга). По его словам, сторонникам Навального нужно было срочно организовать митинг, чтобы отчитаться перед западными кураторами.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.