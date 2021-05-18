Госдума рассмотрела предложение ужесточить правила выдачи лицензии на оружие в РФ

Москва, 18 мая. Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензии на оружие. Он внесет изменения в федеральный закон «Об оружии».

Законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие, был принят депутатами Государственной думы РФ в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, средствам массовой информации и интернет-порталам запретят распространять информацию, содержащую инструкции по изготовлению самодельного огнестрельного оружия. Кроме того, лица, осужденные два раза и более за совершение преступлений, не смогут приобрести лицензию на оружие.

Хранение списанного оружия без уведомления представителей Росгвардии предлагается запретить. Также граждане будут обязаны сообщать сотрудникам Росгвардии о приобретении, продаже или дарении оружия, а также уведомлять о фактах его утраты или хищения

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков оценил инициативу по ужесточению закона, регулирующего оборот оружия в России. По его словам, такие изменения являются оправданными.