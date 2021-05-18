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Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
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Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Госдума рассмотрела предложение ужесточить правила выдачи лицензии на оружие в РФ

  /   Обновлено: 18 мая 2021 19:20
Общество
Госдума рассмотрела предложение ужесточить правила выдачи лицензии на оружие в РФ
pixabay.com  /  PD

Москва, 18 мая. Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензии на оружие. Он внесет изменения в федеральный закон «Об оружии».

Законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие, был принят депутатами Государственной думы РФ в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, средствам массовой информации и интернет-порталам запретят распространять информацию, содержащую инструкции по изготовлению самодельного огнестрельного оружия. Кроме того, лица, осужденные два раза и более за совершение преступлений, не смогут приобрести лицензию на оружие.

Хранение списанного оружия без уведомления представителей Росгвардии предлагается запретить. Также граждане будут обязаны сообщать сотрудникам Росгвардии о приобретении, продаже или дарении оружия, а также уведомлять о фактах его утраты или хищения

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков оценил инициативу по ужесточению закона, регулирующего оборот оружия в России. По его словам, такие изменения являются оправданными.

оружие госдума рф законопроект лицензии
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