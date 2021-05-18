Новое приложение Сбербанка поможет выявлять коронавирусу по кашлю

Москва, 18 мая. Сбербанк запустил приложение для определения коронавирусной инфекции по дыханию и кашлю человека всего за минуту. Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Специалисты разработали алгоритм, способный в течение минуты диагностировать по голосу, дыханию и кашлю наличие COVID-19. Искусственный интеллект анализирует звуки с паттернами, характерными для больных коронавирусом.

Обучение ИИ проводили на более чем 3 тыс. обезличенных записей пациентов. На текущий момент точность приложения по выявлению инфекции составляет 82%. Сервис доступен для скачивания в Google Play и App Store, однако не относится к диагностическим тестам.

«Сбер» начал разработку алгоритма еще в январе этого года. Заявленный принцип работы предполагал быстрый тест на наличие симптомов COVID-19, а также анализ дыхания и кашля пользователя.