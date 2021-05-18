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18 мая 19:47
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новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Эмоциональную одесситку прервали посреди обличительной речи про Зеленского

Политика
Эмоциональную одесситку прервали посреди обличительной речи про Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 мая. Кампания режима президента Украины Владимира Зеленского против министра здравоохранения Максима Степанова — кампания против всех украинцев, заявила зрительница телеканала «НАШ».

Одно из главных событий последних дней на Украине — ситуация вокруг министра здравоохранения Максима Степанова. Степанов собрал крайне противоречивые отзывы о своей работе, и сейчас вокруг его фигуры ходят слухи об отставке из-за неэффективной борьбы с эпидемией COVID-19 в стране. Однако в Незалежной осталось немало и тех, кто поддерживает Степанова — как среди врачей, так и среди пациентов.

Одна из неравнодушных гражданок, женщина по имени Ольга из окрестностей Одессы, заявила, что Зеленский по указке западных стран разрушает Украину изнутри. В том числе Зеленский уничтожает систему здравоохранения, чтобы в стране остался только рабочий класс, а все пенсионеры скончались из-за отсутствия медицинского обслуживания.

«Кампания, которая сейчас развернулась, она не против Степанова, она против всего украинского народа, против нас всех. Потому что, уничтожая медицину, главная цель — уничтожить население Украины. Зачем такое большое население Украины? Нужна земля, нужны ресурсы. Нужна просто рабочая сила, а нас, пенсионеров — уничтожат», — уверена Ольга.

У украинки не хватало литературных слов, чтобы описать отношение к украинскому лидеру. Ольга даже придумала новое слово, чтобы охарактеризовать главу Незалежной и использовала в своей обличительной речи.

«Это нужно Западу, которому нужны наши ресурсы, наши земли, а безвольный наш президент — безвольный! — соглашается. Вы знаете, какое-то «лебезжание» перед Западом. Мне стыдно, он мне годится в сыновья по возрасту! Мне стыдно за него — как можно было воспитать такого... Я не хочу сейчас...» — готовилась выругаться эмоциональная одесситка.

Ведущие прервали женщину: не стоит в прямом эфире открыто оскорблять институт президентства, забеспокоились украинские телевизионщики. Однако, подчеркнули в эфире, эмоциональный посыл Ольги был совершенно понятен.

В комментариях под фрагментом телеэфира на Youtube пользователи Сети также высказались по поводу судьбы систему здравоохранения и самой Украины при Зеленском.

«Зеленский — марионетка в руках иностранных советников. Украина — это площадка для решения интересов 3-х лиц», — уверена Natalya Dmytryshchuk.

«Да что там за Зелю, за всю Украину стыдно», — сетует georgoriy rakitskiy.

«Поставленный резидент. Или глава колониальной администрации. Кем поставлен? Какие цели и задачи ставит глава колонии президенту? Задавайте вопросы. Получите очевидные ответы», — заключает Igor Igor.

Ранее украинский «ПриватБанк» заявил о возвращении жителям Крыма вкладов и депозитов на общую сумму более чем в 750 миллионов гривен. Председателю комитета Госсовета РК по законодательству Сергей Трофимов прокомментировал Федеральному агентству новостей причину столько внезапной заботы крупнейшего банка Незалежной о крымчанах.

украина зеленский пенсионеры запад минздрав кризис максим степанов бедность
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Все новости / Политика / Эмоциональную одесситку прервали посреди обличительной речи про Зеленского
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