Киев, 18 мая. Кампания режима президента Украины Владимира Зеленского против министра здравоохранения Максима Степанова — кампания против всех украинцев, заявила зрительница телеканала «НАШ».

Одно из главных событий последних дней на Украине — ситуация вокруг министра здравоохранения Максима Степанова. Степанов собрал крайне противоречивые отзывы о своей работе, и сейчас вокруг его фигуры ходят слухи об отставке из-за неэффективной борьбы с эпидемией COVID-19 в стране. Однако в Незалежной осталось немало и тех, кто поддерживает Степанова — как среди врачей, так и среди пациентов.

Одна из неравнодушных гражданок, женщина по имени Ольга из окрестностей Одессы, заявила, что Зеленский по указке западных стран разрушает Украину изнутри. В том числе Зеленский уничтожает систему здравоохранения, чтобы в стране остался только рабочий класс, а все пенсионеры скончались из-за отсутствия медицинского обслуживания.

«Кампания, которая сейчас развернулась, она не против Степанова, она против всего украинского народа, против нас всех. Потому что, уничтожая медицину, главная цель — уничтожить население Украины. Зачем такое большое население Украины? Нужна земля, нужны ресурсы. Нужна просто рабочая сила, а нас, пенсионеров — уничтожат», — уверена Ольга.

У украинки не хватало литературных слов, чтобы описать отношение к украинскому лидеру. Ольга даже придумала новое слово, чтобы охарактеризовать главу Незалежной и использовала в своей обличительной речи.

«Это нужно Западу, которому нужны наши ресурсы, наши земли, а безвольный наш президент — безвольный! — соглашается. Вы знаете, какое-то «лебезжание» перед Западом. Мне стыдно, он мне годится в сыновья по возрасту! Мне стыдно за него — как можно было воспитать такого... Я не хочу сейчас...» — готовилась выругаться эмоциональная одесситка.

Ведущие прервали женщину: не стоит в прямом эфире открыто оскорблять институт президентства, забеспокоились украинские телевизионщики. Однако, подчеркнули в эфире, эмоциональный посыл Ольги был совершенно понятен.

В комментариях под фрагментом телеэфира на Youtube пользователи Сети также высказались по поводу судьбы систему здравоохранения и самой Украины при Зеленском.

«Зеленский — марионетка в руках иностранных советников. Украина — это площадка для решения интересов 3-х лиц», — уверена Natalya Dmytryshchuk. «Да что там за Зелю, за всю Украину стыдно», — сетует georgoriy rakitskiy. «Поставленный резидент. Или глава колониальной администрации. Кем поставлен? Какие цели и задачи ставит глава колонии президенту? Задавайте вопросы. Получите очевидные ответы», — заключает Igor Igor.

Ранее украинский «ПриватБанк» заявил о возвращении жителям Крыма вкладов и депозитов на общую сумму более чем в 750 миллионов гривен. Председателю комитета Госсовета РК по законодательству Сергей Трофимов прокомментировал Федеральному агентству новостей причину столько внезапной заботы крупнейшего банка Незалежной о крымчанах.