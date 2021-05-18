Увеличилась площадь пожара в гостиничном комплексе Анапы

Анапа, 18 мая. Огонь, охвативший мини-отель на пересечении улиц Шевченко и Пролетарской, распространился на 450 квадратных метров. Ранее площадь пожара составляла 120 квадратных метров.

В районе происшествия заблокировали движение автомобилей. Проезд откроют, когда пожарные закончат борьбу с огнем.

Ранее из здания эвакуировали 15 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте ЧП продолжают работать спецслужбы, в том числе медики и полиция. Другие подробности происшествия уточняются, сообщал ФАН.