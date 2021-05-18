Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе странные украинские танки

Луганск, 18 мая. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки ВСУ в разукомплектованном виде около населенного пункта Муратово в Луганской области.

Четыре танка Т-72 были обнаружены специалистами в ходе проверки мест хранения запрещенного оружия в Донбассе. Украинские танки выглядели весьма странно, поскольку на них частично отсутствовала бронезащита, а также были сняты траки. При этом у двух боевых единиц даже не было двигателей, передает издание «Русская весна».

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ обнаружили, что в месте хранения отсутствуют шесть 122-мм гаубиц Д-30,которые должны были там находиться.

По словам командира 14-й бригады ВСУ Сергея Войченко, танки разукомплектованы, поскольку необходимо восстановить боеготовность танкового батальона, где свыше 10 боевых единиц пребывают в неисправном состоянии. Однако он так и не смог конкретизировать, куда именно исчезли гаубицы.

Войченко отметил, что артиллерийские орудия уже отсутствовали, когда его подразделения прибыли в этот район. На данный момент начато служебное расследование.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ не досчитались 30 танков в местах хранения Вооруженных сил Украины.

Также издание RT передает, что в ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники у жилых домов.