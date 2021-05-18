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18 мая 19:47
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новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
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Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе странные украинские танки

Армия
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе странные украинские танки
flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine

Луганск, 18 мая. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки ВСУ в разукомплектованном виде около населенного пункта Муратово в Луганской области.

Четыре танка Т-72 были обнаружены специалистами в ходе проверки мест хранения запрещенного оружия в Донбассе. Украинские танки выглядели весьма странно, поскольку на них частично отсутствовала бронезащита, а также были сняты траки. При этом у двух боевых единиц даже не было двигателей, передает издание «Русская весна».

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ обнаружили, что в месте хранения отсутствуют шесть 122-мм гаубиц Д-30,которые должны были там находиться.

По словам командира 14-й бригады ВСУ Сергея Войченко, танки разукомплектованы, поскольку необходимо восстановить боеготовность танкового батальона, где свыше 10 боевых единиц пребывают в неисправном состоянии. Однако он так и не смог конкретизировать, куда именно исчезли гаубицы.

Войченко отметил, что артиллерийские орудия уже отсутствовали, когда его подразделения прибыли в этот район. На данный момент начато служебное расследование.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ не досчитались 30 танков в местах хранения Вооруженных сил Украины.

Также издание RT передает, что в ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники у жилых домов.

украина всу донбасс обсе
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Все новости / Армия / Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе странные украинские танки
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