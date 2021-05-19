Камиль Ларин выпустит книгу со сказками для взрослых

Известный российский актер Камиль Ларин в беседе с ФАН раскрыл подробности о своей книге «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых». Издание увидит свет в начале июля.

Артист «Квартета И» сообщил, что книга придумывалась во время карантина.

«Идея книги возникла уже после того, когда я стал писать «Сказки на ночь», — отметил Ларин. — Это был проект во время карантина, когда все артисты пытались записать сказки, чтобы развлечь себя и публику. Я хотел читать и декламировать произведения, а потом увидел, что мои коллеги уже этим занимаются: во всю читаются стихи, классические сказки. Надо было чем-то отличиться, и я решил пересказывать известные уже, классические сказки, на свой лад».

Актер объяснил, почему назвал свое произведение «карантинным полубредом».

«Если вы отмотаете мою ленту Instagram на год назад, то увидите, какими получились в моем видении «Аленький цветочек», «Золотой ключик», «Колобок» и «Три поросенка», — сообщил собеседник агентства. — Они действительно были полубредовые, с отклонениями от сюжета».

Своим подписчикам звезда «Квартета И» рассказывал, например, о Красной шапочке, устроившей настоящий террор в лесу, о Маше, которая пошла за грибами с «берданкой» и о Крошечке-Хаврошечке, выбивающей лопатой дурь из своих односельчан.

Всего артист написал порядка 28 сказок, после чего с ним связалась Людмила Соколова — режиссер и автор нескольких книг.

«Мы с ней давно знакомы. Я как-то проводил кинофестиваль в Оренбурге, она меня туда приглашала. Она оценила мою идею со сказками и предложила выпустить книгу», — пояснил Ларин.

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