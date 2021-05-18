Кировчане смогут отслеживать работы энергетиков по реконструкции городских теплосетей

Киров, 18 мая. Цифровую карту реконструкций теплосетей на 2021 год подготовили специалисты кировского филиала компании «Т Плюс».

С ее помощью жители Кирова смогут увидеть все работы энергетиков по улучшению системы теплоснабжения. Также ресурс поможет узнать, где конкретно энергокомпания проводит ремонт магистральных и внутриквартальных трубопроводов.

Как отметили в «Т Плюс», в этом году компания планирует заменить в Кирове почти 40 километров сетей. Также в городе обновят оборудование нескольких центральных тепловых пунктов и построят котельную в слободе Сошени, пишет «Свойкировский.рф».

Ранее россиянам рассказали о мощи отечественной электроэнергетики. По словам специалистов, система электроэнергетики в РФ обладает рядом конкурентных преимуществ и успешно реагирует на вызовы современного мира.