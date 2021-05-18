Во Франции готовятся испытать вакцину от астмы на людях

Париж, 18 мая. Доклинические испытания вакцины от астмы успешно завершились на животных. Об этом рассказали специалисты Университета Пастера во Франции.

Итоги первых экспериментов показали, что вакцина генерирует антитела против воспалительных молекул, которые отвечают за тяжесть астмы, поделились французские медики. Выяснилось, что у 50% астматиков проявляется избыточная выработка в дыхательных путях двух воспалительных молекул IL-13 и IL-4.

Опыты на грызунах позволили понять, что введение вакцины может провоцировать выработку антител к этим молекулам в течение года после иммунизации, добавили эксперты Университета Пастера. Если новый этап испытаний завершится успехом, то препарат может избавить от недуга многих пациентов. В ближайшее время лекарство начнут тестировать на добровольцах.

Обнаружены генетические биомаркеры бронхиальной астмы. Как сообщалось ранее, соответствующее исследование проводили специалисты ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН».