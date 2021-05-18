Врачи выписали двух пострадавших при стрельбе в казанской школе

Казань, 18 мая. Двое подростков, которых госпитализировали после стрельбы в гимназии №175, вернулись домой, сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.

Медики, наблюдавшие за школьниками, приняли соответствующее решение после повторного осмотра детей. Они не выявили у юных пациентов каких-либо осложнений и поэтому отпустили их домой, заявили в региональном минздраве. Еще 13 детей, которых госпитализировали после стрельбы в казанской школе, по-прежнему находятся в больнице.

Жертвами 19-летнего стрелка 11 мая стали девять человек. Он застрелил из охотничьего ружья двоих преподавателей и семерых школьников. По факту трагедии в гимназии №175 ведется расследование.