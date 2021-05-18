Увеличенные выплаты для пенсионеров-селян сохранятся в случае переезда

Москва, 18 мая. В Госдуме приняли норму, согласно которой выплаты «сельским» пенсионерам не будут снижаться, даже если они переехали в город.

Пенсионеры-селяне имеют право на получение повышенной на четверть фиксированной выплаты. На это право теперь не может повлиять смена места жительства, даже если населенный пункт, в котором живет гражданин, получил статус города. Решение Госдумы прокомментировал замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

«Сегодня повышенную фиксированную выплату, то есть дополнительно в среднем 1500 рублей ежемесячно получают более 1,1 млн проживающих в сельской местности граждан... Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР», — отметил он.

На увеличенную пенсию может претендовать человек, имеющий более 30 лет стажа работы в сфере сельского хозяйства и не занимающийся деятельностью, которая подлежит обязательному пенсионному страхованию. Пудов сообщил, что новая норма начнет действовать с первого дня следующего года.

Россиянам ранее объяснили, как самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии.