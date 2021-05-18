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18 мая 19:47
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новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Увеличенные выплаты для пенсионеров-селян сохранятся в случае переезда

Экономика
Увеличенные выплаты для пенсионеров-селян сохранятся в случае переезда
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 мая. В Госдуме приняли норму, согласно которой выплаты «сельским» пенсионерам не будут снижаться, даже если они переехали в город.

Пенсионеры-селяне имеют право на получение повышенной на четверть фиксированной выплаты. На это право теперь не может повлиять смена места жительства, даже если населенный пункт, в котором живет гражданин, получил статус города. Решение Госдумы прокомментировал замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

«Сегодня повышенную фиксированную выплату, то есть дополнительно в среднем 1500 рублей ежемесячно получают более 1,1 млн проживающих в сельской местности граждан... Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР», — отметил он.

На увеличенную пенсию может претендовать человек, имеющий более 30 лет стажа работы в сфере сельского хозяйства и не занимающийся деятельностью, которая подлежит обязательному пенсионному страхованию. Пудов сообщил, что новая норма начнет действовать с первого дня следующего года.

Россиянам ранее объяснили, как самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии.

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Все новости / Экономика / Увеличенные выплаты для пенсионеров-селян сохранятся в случае переезда
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