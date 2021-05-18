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18 мая 19:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Пригожин победил в суде Милова и Навального

  /   Обновлено: 18 мая 2021 19:15
Политика
Пригожин победил в суде Милова и Навального
TACC  /  Метцель Михаил

Москва, 18 мая. Черемушкинский районный суд Москвы постановил взыскать с блогера Алексея Навального и его соратника Владимира Милова сумму по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», суд рассмотрел иск о защите чести, достоинства и деловой репутации за распространение оскорбительной информации в Сети.

«По решению суда распространенные сведения были признаны оскорбительными и порочащими. Суд взыскал с Навального и Милова по 30 тысяч рублей. Кроме того, ответчиков обязали удалить сведения, ставшие предметом для иска, в течение десяти дней. В случае, если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере 1000 рублей.

Несмотря на попытки избежать ответственности за свои действия, Милов и Навальный, согласно позиции суда, признаны распространителями оскорбительных данных на YouTube-канале «Навальный Live»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены исключительно на понуждение их к соблюдению законов РФ.

Пригожин победил в суде Милова и Навального
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда по иску предпринимателя Евгения Пригожина к стороннице блогера Алексея Навального Любови Соболь.

Евгений Пригожин навальный милов
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