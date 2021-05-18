Пригожин победил в суде Милова и Навального

Москва, 18 мая. Черемушкинский районный суд Москвы постановил взыскать с блогера Алексея Навального и его соратника Владимира Милова сумму по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», суд рассмотрел иск о защите чести, достоинства и деловой репутации за распространение оскорбительной информации в Сети.

«По решению суда распространенные сведения были признаны оскорбительными и порочащими. Суд взыскал с Навального и Милова по 30 тысяч рублей. Кроме того, ответчиков обязали удалить сведения, ставшие предметом для иска, в течение десяти дней. В случае, если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере 1000 рублей. Несмотря на попытки избежать ответственности за свои действия, Милов и Навальный, согласно позиции суда, признаны распространителями оскорбительных данных на YouTube-канале «Навальный Live»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены исключительно на понуждение их к соблюдению законов РФ.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда по иску предпринимателя Евгения Пригожина к стороннице блогера Алексея Навального Любови Соболь.