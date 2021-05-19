Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 03:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости
19 мая 03:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:02
Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
02:57
Армия
Эскадрилья российских Су-34 будет базироваться на арктических островах
02:56
Общество
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах при снятии денег в банкомате
02:40
Общество
Психолог назвала простой метод борьбы с депрессией
02:39
Экономика
Названы самые доходные для акционеров российские компании
02:30
Шоу-бизнес
Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове
02:18
Общество
Эколог развеял популярный миф о кондиционерах
02:15
Политика
Лавров встретится с Блинкеном 19 мая в Рейкьявике
02:04
Политика
Эксперт объяснил, почему США могут проиграть России и Китаю в воздушном бою
02:00
Общество
Базу подводных лодок времен СССР в Балаклаве превратили в современный арт-объект
01:57
Общество
Карманы набили, заходите следующие: украинцы оценили увольнение минздрава
01:52
Общество
«Водную амнистию» для российских дачников могут продлить
01:39
Экономика
Российскому рублю предрекли взрывной рост
01:29
Политика
Нарышкин предупредил о росте неприятия политики Запада в России
01:25
Общество
Журналисты рассказали, что можно купить в Пскове по цене утреннего кофе
01:23
Политика
Палестинские активисты призвали исключить Израиль из Евровидения
01:10
Армия
США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет
01:03
Общество
Суррогатное материнство в РПЦ считают сопоставимым с рабством
01:02
Политика
Финляндия отказалась от вакцинации американской вакциной Johnson & Johnson
01:00
Политика
Баранец назвал арктическое направление идеальным для атаки ВС РФ по США
Все новости

Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»

Общество
Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
Федеральное агентство новостей  /  wikipedia.org / Iconographic Collections / cc4 / ФАН

Ребенок считает своей матерью именно ту женщину, которая выносила его под сердцем, а не ту, что передала ему свой спорный генетический код, испорченный алкоголем, наркотиками и 30 абортами. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего выступления перед депутатами Государственной думы призвал парламентариев ввести ограничения на суррогатное материнство для россиян. По мнению предстоятеля РПЦ, подобного рода практики «разрушают семейное единство и становятся формой эксплуатации нуждающихся женщин». Кроме того, патриарх потребовал полностью отменить возможность для представителей иностранных государств получать подобные услуги в РФ — поскольку в условиях сокращения численности населения России «безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин».

Милонов, лично присутствовавший на выступлении патриарха Кирилла, выразил абсолютную солидарность с главой РПЦ. Более того, депутат пошел дальше и предложил полностью запретить институт суррогатного материнства.

«Предметом купли-продажи в данном случае становится жизнь ребенка, что недопустимо, — заявил парламентарий. — И существующее на сегодняшний день предположение, что связь малыша с женщиной, которая девять месяцев вынашивала его под сердцем, слабее, чем с «матерью», которая — возможно! — дала ему свою яйцеклетку, не выдерживает никакой критики!»

Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
patriarchia.ru  / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин

Собеседник ФАН подчеркнул, что превращение родительства в бизнес недопустимо, и добавил, что в большинстве стран суррогатное материнство запрещено. Он также заявил, что положительные мнения ряда чиновников относительно этой практики обусловлены коррупцией.

«Считаю необходимым проверить доходы государственных служащих, поддерживающих суррогатное материнство, — сказал Милонов. — Они должны быть проверены следственными органами и оперативниками ФСБ на предмет коррупционных связей с клиниками, которые продают детей за рубеж».

Депутат призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов», которые за деньги должны «порождать чужих детей», и подчеркнул, что подобные практики никак не вяжутся с идеями феминизма, представители которых защищают суррогатное материнство.

«Это унижает человеческое достоинство, — подчеркнул парламентарий. — Если же так вышло, что семья не может иметь детей, то она всегда может забрать малыша из детского дома — их много, и они хотят материнского тепла. Однако подобного рода «родители» не хотят этого делать лишь потому, что являются приверженцами принципов евгеники и считают необходимым передать свои гены следующему поколению. Почему так происходит? Видимо, потому, что эти люди почему-то верят в свое генетическое превосходство. Позволю себе заметить, что они ошибаются».

россия милонов патриарх кирилл патриарх суррогатное материнство суррогатная мать
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 56612 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 29156 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 24803 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 22581 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 18156 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Общество / Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»
Рейтинг@Mail.ru