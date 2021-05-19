Милонов призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов»

Ребенок считает своей матерью именно ту женщину, которая выносила его под сердцем, а не ту, что передала ему свой спорный генетический код, испорченный алкоголем, наркотиками и 30 абортами. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего выступления перед депутатами Государственной думы призвал парламентариев ввести ограничения на суррогатное материнство для россиян. По мнению предстоятеля РПЦ, подобного рода практики «разрушают семейное единство и становятся формой эксплуатации нуждающихся женщин». Кроме того, патриарх потребовал полностью отменить возможность для представителей иностранных государств получать подобные услуги в РФ — поскольку в условиях сокращения численности населения России «безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин».

Милонов, лично присутствовавший на выступлении патриарха Кирилла, выразил абсолютную солидарность с главой РПЦ. Более того, депутат пошел дальше и предложил полностью запретить институт суррогатного материнства.

«Предметом купли-продажи в данном случае становится жизнь ребенка, что недопустимо, — заявил парламентарий. — И существующее на сегодняшний день предположение, что связь малыша с женщиной, которая девять месяцев вынашивала его под сердцем, слабее, чем с «матерью», которая — возможно! — дала ему свою яйцеклетку, не выдерживает никакой критики!»

patriarchia.ru / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин

Собеседник ФАН подчеркнул, что превращение родительства в бизнес недопустимо, и добавил, что в большинстве стран суррогатное материнство запрещено. Он также заявил, что положительные мнения ряда чиновников относительно этой практики обусловлены коррупцией.

«Считаю необходимым проверить доходы государственных служащих, поддерживающих суррогатное материнство, — сказал Милонов. — Они должны быть проверены следственными органами и оперативниками ФСБ на предмет коррупционных связей с клиниками, которые продают детей за рубеж».

Депутат призвал прекратить использовать женщин в качестве «биоинкубаторов», которые за деньги должны «порождать чужих детей», и подчеркнул, что подобные практики никак не вяжутся с идеями феминизма, представители которых защищают суррогатное материнство.