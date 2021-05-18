Экономист дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения

Даже эксперты не могут дать точного ответа на вопрос о том, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения. Курс постоянно меняется и может пошатнуться как в одну, так и в другую сторону в зависимости от экономической ситуации в мире. Однако экономист Василий Колташов в интервью ФАН дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения.

Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят дохода. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты.

Время для спекуляций с валютой сейчас не самое подходящее — Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Инвестиционный стратег Павел Веревкин полагает, что это не даст возможность заработать на валюте не слишком искушенному в биржевой торговле обывателю.

«Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — в рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке», — отмечает независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.

Есть и интересные предложения на фондовом рынке, например ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ПИФы крупных управляющих компаний. Здесь закон наиболее прозрачен и присутствует контроль государства. Но есть и инструменты, к которым инвесторам без определенного опыта подходить не стоит, констатируют эксперты.

Федеральное агентство новостей /

Российский экономист рассказал, почему жителям РФ не стоит выбирать валютный портфель.

«Юань будет слабеть — это очевидно. С рублем ситуация гораздо сложнее, поскольку все будет завесить от темпа роста мировых цен на нефть, которая в дальнейшем будет дорожать. Но это не гарантирует сильного укрепления рубля, потому что есть бюджетное правило. Следовательно, в ситуации с этими двумя валютами я ставлю знак вопроса. Идем дальше. В мире будет наблюдаться инфляция долларовых активов, которая обнажит нам проблему с его [доллара] обесцениванием. Этот же процесс мы будим видеть и в случае с евро, японской иеной, британским фунтом — как минимум. Следовательно, я бы не рекомендовал россиянам держать свои сбережения в зарубежных валютах», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Специалист также дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения. По его словам, лучше всего покупать акции российских компаний, занимающихся торговлей нефтью и всем, что с ней связано.

«Что у нас остается? Общая тенденция, которая нас ожидает и уже зарождается — это повышение мировых цен на нефть, продовольствие и многочисленные товары, которые мы экспортируем и производим. По этой логике, самое рациональное вложение — в акции крупных российских копаний, которые имеют отношение к вышеперечисленным сферам, торгуемым на Московской и Петербуржской биржах. Это — кто, где и что предпочитает. Ничего из той корзины, которую нам предлагают, я бы не брал. Мне больше нравится рубль, но я сказал, какой там вопрос», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы.