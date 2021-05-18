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18 мая 21:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Экономист дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения

Экономика
Экономист дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Даже эксперты не могут дать точного ответа на вопрос о том, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения. Курс постоянно меняется и может пошатнуться как в одну, так и в другую сторону в зависимости от экономической ситуации в мире. Однако экономист Василий Колташов в интервью ФАН дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения.

Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят дохода. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты.

Время для спекуляций с валютой сейчас не самое подходящее — Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Инвестиционный стратег Павел Веревкин полагает, что это не даст возможность заработать на валюте не слишком искушенному в биржевой торговле обывателю.

«Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — в рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке», — отмечает независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский.

Есть и интересные предложения на фондовом рынке, например ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ПИФы крупных управляющих компаний. Здесь закон наиболее прозрачен и присутствует контроль государства. Но есть и инструменты, к которым инвесторам без определенного опыта подходить не стоит, констатируют эксперты.

Экономист дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения
Федеральное агентство новостей  / 

Российский экономист рассказал, почему жителям РФ не стоит выбирать валютный портфель.

«Юань будет слабеть — это очевидно. С рублем ситуация гораздо сложнее, поскольку все будет завесить от темпа роста мировых цен на нефть, которая в дальнейшем будет дорожать. Но это не гарантирует сильного укрепления рубля, потому что есть бюджетное правило. Следовательно, в ситуации с этими двумя валютами я ставлю знак вопроса. Идем дальше. В мире будет наблюдаться инфляция долларовых активов, которая обнажит нам проблему с его [доллара] обесцениванием. Этот же процесс мы будим видеть и в случае с евро, японской иеной, британским фунтом — как минимум. Следовательно, я бы не рекомендовал россиянам держать свои сбережения в зарубежных валютах», — сказал собеседник ФАН.

Экономист дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Специалист также дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения. По его словам, лучше всего покупать акции российских компаний, занимающихся торговлей нефтью и всем, что с ней связано.

«Что у нас остается? Общая тенденция, которая нас ожидает и уже зарождается — это повышение мировых цен на нефть, продовольствие и многочисленные товары, которые мы экспортируем и производим. По этой логике, самое рациональное вложение — в акции крупных российских копаний, которые имеют отношение к вышеперечисленным сферам, торгуемым на Московской и Петербуржской биржах. Это — кто, где и что предпочитает. Ничего из той корзины, которую нам предлагают, я бы не брал. Мне больше нравится рубль, но я сказал, какой там вопрос», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы.

Экономист дал россиянам совет, куда лучше всего вложить свои сбережения
Федеральное агентство новостей  / 

валюта колташов сбережения
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