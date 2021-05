Вокалистка Arabesque Сандра: К русским фанатам я готова приехать хоть на поезде

Известная немецкая поп-певица Сандра призналась ФАН, что во время гастролей стремится посещать не только крупные города России, но и небольшие населенные пункты, чтобы дать всем поклонникам своего творчества возможность увидеть ее.

Участница групп Arabesque и Enigma в эксклюзивном интервью предположила, почему ее музыка нашла такой отклик в сердцах советских и российских слушателей, а также поразмышляла, могут ли появиться звезды-кумиры, подобные The Beatles и Queen, у современной молодежи.

— Сандра, вы даете концерты не только в Москве или Санкт-Петербурге, как большинство исполнителей, но и в других городах, например, в Перми, Челябинске, Воронеже, Светлогорске. Какое ваше любимое место в России?

— Я думаю, что нельзя выступать только в таких больших городах, как Санкт-Петербург или Москва, потому что знаю, что у меня есть фанаты по всей стране. Если у моих фанатов нет возможности приехать в большой город, то я сама приеду к ним. Мне очень важно, чтобы меня смогли увидеть и в маленьких городах. Для этого я с удовольствием сяду на поезд или поеду на машине — это вообще не проблема. Я это делаю от всего сердца.

— Пластинки с вашими хитами до сих пор хранятся во многих российских семьях. Как вы думаете, почему именно ваша музыка — и в составе Arabesque, и сольное творчество — так восхищала сначала советских, а потом и российских слушателей?

— Я не знаю. Я просто думаю, что у меня необычный голос — это мне часто повторяли. Он хорошо запоминается. Это значит, что я пою одну строчку — и все сразу узнают: «Это Сандра». Несмотря на то, как я интонирую, несмотря на то, как высоко или низко я пою, все могут узнать, что это я. Мой голос — это что-то, что бог дал мне с самого рождения.

Моя манера речи тоже достаточно интересна. Например, в проекте Enigma я все произносила на французском. На моих альбомах я тоже частично говорила и на французском, и на английском. И я должна сказать, что это весьма хорошо работает. В этом и заключается причина, почему русские слушатели так восторгались мной.

— Проект Enigma сильно отличался от жанров поп-музыки и евродиско, которые были привычны для вас. Что вам дало участие в нем? Готовы ли вы сейчас к экспериментам?

— Вы правильно заметили — это проект. Проект Enigma не имеет никакого отношения ко мне. Так совпало, что я была женой Михаэля, (Михаэль Крету — создатель и идейный вдохновитель проекта Enigma, экс-супруг Сандры. — Прим. ФАН) у него было свое видение. Я ходила в студию, произносила слова и пела так, как он этого хотел. Потом мы представили этот проект в Париже. Все поддержали идею, но сказали, что хотят выпустить записи только с голосом Сандры, и чтобы никто не знал, что это я.

Никто этого и не понял, никто не знал, что это я. Слушатели были взволнованы и задавались вопросом, кто же был исполнителем. Это была интенсивная музыка. Это не поп-музыка и точно не диско — это было бы оскорблением. Этот проект — что-то очень особенное. Этот вид музыки был неким переосмыслением, и он стал первым в своем ряду. Так получилось, что я участвовала в проекте, и для меня большая честь, что мне позволили присоединиться.

— Многие считают, что из-за стриминговых сервисов эпоха музыкантов, собирающих огромные залы и стадионы, проходит — у современного поколения нет общих кумиров-исполнителей, и маловероятно появление новых The Beatles, Queen, Мадонны, Сандры. Согласны ли вы с таким мнением?

— Да, вечные хиты неподвластны времени. Сейчас сложнее участвовать в музыкальном процессе, потому что любая песня — не очень значимая композиция или даже великий хит — может подарить такую же известность, какая была у нас. Нам было немного тяжелее. Мы должны были организовать промоушен на телевидении, чтобы песня стала известна. Нужно было давать интервью на радио, а сегодня можно все загрузить в интернет, чтобы публика послушала и сразу решила, нравится ей эта музыка или нет. Здесь, конечно, есть огромная разница — эти эпохи уже невозможно сравнить.

Конечно, появление новых кумиров маловероятно, что я могу сказать. Но я согласна, что сейчас есть такая тенденция, и тут надо идти в ногу со временем. И я очень горжусь, что есть стриминг, что есть люди, желающие послушать что-нибудь из моей музыки и узнать что-то обо мне. Так что стриминговые сервисы — это хорошо, вы можете послушать мою музыку или вообще найти информацию обо мне, что в 1980-х и 1990-х было невозможно. Я очень горжусь, потому что мне нечего скрывать и потому что у меня было, что предложить за последние 35 лет. Так что я не возражаю.

— Следите ли вы за молодыми исполнителями? Есть ли музыканты, которые вам действительно интересны?

— Совсем немного. В Испании (Сандра владеет домом на Ибице. — Прим. ФАН) мало немецкой музыки, а мне нравится слушать именно ее. Мне нравится, как поет Йоханнес Ординг (напевает песню An guten Tagen). Я думаю, что его тексты чудесные, я с ума от них схожу! Раньше я никогда не интересовалась немецкоязычными исполнителями, но сейчас есть такие красивые и чудесные тексты, что я просто в восторге! Иногда я слушаю современную немецкую музыку, которая, кстати, вообще ничего общего не имеет со шлягерами. Это не эстрада, это просто поп-музыка на немецком языке — я ее очень люблю. Так что Йоханнес Ординг — один из моих фаворитов.

Сандра Крету (урожденная — Сандра Анн Лауэр) — известная немецкая поп-певица, участница диско-группы Arabesque с 1979 года. Группа стала известной во всем мире, однако наибольшую известность она приобрела в Японии и СССР. Так, в 1984 году в Советском Союзе выпустили пластинку Arabesque с десятью песнями из разных альбомов, и она сразу стала дефицитом: купить ее можно было только с огромной переплатой.

После того, как в группу клавишник Михаэль Крету, между новым музыкантом и Сандрой возникли любовные отношения. По настоянию Крету Сандра оставила группу, чтобы под его руководством начать сольную карьеру. Она стала одной из самых популярных певиц на европейской эстраде. В 1990-е годы Сандра также принимала участие в проекте Enigma, созданном ее супругом.

За все время работы певица выпустила 13 альбомов с зажигательными и трогательными композициями. Ее песни можно узнать с первых нот, и тысячи людей подпевают им. Среди ее хитов — песни Maria Magdalena, Everlasting Love, In The Heat Of The Night.