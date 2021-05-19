Профессионал старой школы: режиссер Ольга Субботина об актере Александре Пескове

Советский и российский актер театра и кино Александр Песков сегодня празднует свой 56-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравила режиссер Ольга Субботина.

Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с актером в сериале «Соблазн».

«На ту роль, как это часто бывает, рассматривались разные актеры. Помню, когда мне предложили его кандидатуру, я ни минуты не сомневалась. Он — легендарный артист. Мне было интересно встретиться именно с ним, и я не ошиблась. Он оправдал все ожидания», — сообщила режиссер.

Ольга Субботина также отметила ряд других выдающихся качеств мастера.

«Этот человек — настоящий профессионал. В отношении к работе сразу чувствуется старая школа — ответственный, серьезный. Александр очень мне запомнился этим. Актер приходит на съемочную площадку полностью готовым: он выучил текст, продумал костюм, манеру поведения. Не было такого, как у некоторых других людей: пришел, левой ногой поковырял, в текст заглянул, ему подсказали, снялся — и бежит в другой сериал. Вот этого нет у Александра. Старая школа — это, прежде всего, глубокий подход. Мы работали над сериалом, но он относился к этому как к роли в драматическом спектакле», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она поделилась своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Прежде всего желаю крупных, масштабных ролей. Больших образов. Я знаю его потенциал. Это — серьезный артист. Ну и, конечно же, здоровья для плодотворной творческой работы», — подытожила Ольга Субботина.

Ранее актер Михаил Боярский через ФАН поздравил с юбилеем режиссера Владимира Бортко.