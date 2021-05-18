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18 мая 19:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
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Дмитрий Журавлев: Конфликт Пентагона и Байдена лишил Украину надежд на военную помощь

Политика
Дмитрий Журавлев: Конфликт Пентагона и Байдена лишил Украину надежд на военную помощь
Федеральное агентство новостей  / 

Военные США прямо намекают президенту Джо Байдену на то, что лезть на Украину — опасно, поскольку это повлечет реакцию Москвы. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

На днях газета The Washington Post сообщила, что США помнят об обещании Владимиру Зеленскому «в случае необходимости защитить Украину от российской агрессии». Но Киев сам провоцирует Россию — его политика ведет к эскалации конфликта, а это «несколько меняет ситуацию».

В статье также говорится, что военные эксперты Лондона и Ливермора (США) проиграли возможные сценарии действий Соединенных Штатов, НАТО и России в случае военного конфликта из-за Украины. Во всех полученных 19 вариантах развития событий победу одержит Россия.

«В США сегодня свои проблемы, им не до Украины. Военные Байдена не любят. Они прямо говорят Байдену, что лезть на Украину — опасно, это повлечет реакцию Москвы. Если Россия все-таки позволит втянуть себя в конфликт, она просто проглотит армию Украины, — никакой «войны» не будет. В этом случае новая граница «независимого европейского государства Украина» пройдет где-то в окрестностях Львова», — пояснил собеседник агентства.

Журавлев: Противостояние Пентагона и Вашингтона лишило Киев надежды на военную помощь
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Директор Института региональных проблем напомнил, что Зеленский — провокатор. Чтобы выклянчить прощение у Байдена, который ему крайне не симпатизирует, он пытается вновь разжечь военный конфликт в Донбассе и показать, насколько правительство Украины проамериканское.

«Зеленский надеется на то, что, если его побьют в Новороссии, американцы его спасут. Он думает, что, если русские танки пойдут на Киев, Украину возьмут в НАТО. Это глупо. В альянс НАТО не принимают страны с неурегулированными конфликтами. Даже если бы подобное было возможно, принять Украину в НАТО просто бы не успели», — сказал Журавлев.

Собеседник ФАН подчеркнул, что статья в The Washington Post выражает позицию американских военных: они не союзники России, они просто против Байдена и того, что он делает. По мнению Журавлева, если бы хозяин Белого дома вдруг повернулся лицом к России, Пентагон выступил бы против и поддержал Зеленского.

«Не факт, что нынешний глава Украины понимает, что военной помощи от США он не получит. Скорее всего, если Киев решится на глобальное наступление, Донецк и Луганск его разгромят самостоятельно, Москве даже не придется вводить миротворческий контингент для защиты русскоязычного населения», — заявил политолог.

Дмитрий Журавлев обратил внимание, что в США интересы президента и государства не совпадают, и выразил мнение, что в эпоху вице-президента Камалы Харрис внешняя политика Штатов станет более последовательной.

сша украина владимир зеленский джо байден дмитрий журавлев
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Все новости / Политика / Дмитрий Журавлев: Конфликт Пентагона и Байдена лишил Украину надежд на военную помощь
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