Военные США прямо намекают президенту Джо Байдену на то, что лезть на Украину — опасно, поскольку это повлечет реакцию Москвы. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

На днях газета The Washington Post сообщила, что США помнят об обещании Владимиру Зеленскому «в случае необходимости защитить Украину от российской агрессии». Но Киев сам провоцирует Россию — его политика ведет к эскалации конфликта, а это «несколько меняет ситуацию».

В статье также говорится, что военные эксперты Лондона и Ливермора (США) проиграли возможные сценарии действий Соединенных Штатов, НАТО и России в случае военного конфликта из-за Украины. Во всех полученных 19 вариантах развития событий победу одержит Россия.

«В США сегодня свои проблемы, им не до Украины. Военные Байдена не любят. Они прямо говорят Байдену, что лезть на Украину — опасно, это повлечет реакцию Москвы. Если Россия все-таки позволит втянуть себя в конфликт, она просто проглотит армию Украины, — никакой «войны» не будет. В этом случае новая граница «независимого европейского государства Украина» пройдет где-то в окрестностях Львова», — пояснил собеседник агентства.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Директор Института региональных проблем напомнил, что Зеленский — провокатор. Чтобы выклянчить прощение у Байдена, который ему крайне не симпатизирует, он пытается вновь разжечь военный конфликт в Донбассе и показать, насколько правительство Украины проамериканское.

«Зеленский надеется на то, что, если его побьют в Новороссии, американцы его спасут. Он думает, что, если русские танки пойдут на Киев, Украину возьмут в НАТО. Это глупо. В альянс НАТО не принимают страны с неурегулированными конфликтами. Даже если бы подобное было возможно, принять Украину в НАТО просто бы не успели», — сказал Журавлев.

Собеседник ФАН подчеркнул, что статья в The Washington Post выражает позицию американских военных: они не союзники России, они просто против Байдена и того, что он делает. По мнению Журавлева, если бы хозяин Белого дома вдруг повернулся лицом к России, Пентагон выступил бы против и поддержал Зеленского.

«Не факт, что нынешний глава Украины понимает, что военной помощи от США он не получит. Скорее всего, если Киев решится на глобальное наступление, Донецк и Луганск его разгромят самостоятельно, Москве даже не придется вводить миротворческий контингент для защиты русскоязычного населения», — заявил политолог.

Дмитрий Журавлев обратил внимание, что в США интересы президента и государства не совпадают, и выразил мнение, что в эпоху вице-президента Камалы Харрис внешняя политика Штатов станет более последовательной.