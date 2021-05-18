Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии

Рига, 18 мая. Российские хоккеисты провели первую тренировку в латвийской столице перед стартом чемпионата мира.

Сборная России по хоккею вышла с карантина и провела первое тренировочное занятие на арене Олимпийского центра в Риге. Там с 21 мая стартуют игры группы B в рамках планетарного первенства.

Соперниками россиян станут сборные Чехии Белоруссии, Дании, Швеции, Швейцарии, Словакии, а также Великобритании. Все игры пройдут без зрителей. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.

Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» раскритиковал форварда сборной России по футболу Артема Дзюбу. Он отреагировал на высказывание нападающего об атмосфере на матчах в Грозном.