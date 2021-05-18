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18 мая 18:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:17
Общество
Disney показала тизер мультсериала по «Корпорации монстров»
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
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Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии

Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
Официальный сайт Федерации хоккея России

Рига, 18 мая. Российские хоккеисты провели первую тренировку в латвийской столице перед стартом чемпионата мира.

Сборная России по хоккею вышла с карантина и провела первое тренировочное занятие на арене Олимпийского центра в Риге. Там с 21 мая стартуют игры группы B в рамках планетарного первенства.

Соперниками россиян станут сборные Чехии Белоруссии, Дании, Швеции, Швейцарии, Словакии, а также Великобритании. Все игры пройдут без зрителей. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.

Ранее генеральный директор грозненского «Ахмата» раскритиковал форварда сборной России по футболу Артема Дзюбу. Он отреагировал на высказывание нападающего об атмосфере на матчах в Грозном.

хоккей рига тренировка сборная россии ЧМ-2021
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