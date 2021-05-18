Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 18 мая. Сотрудники мэрии Южно-Сахалинска выразили соболезнования в связи со смертью Евгении Смыковой, которая работала на позиции ведущего советника департамента культуры и туризма.

Евгения искренне хотела, чтобы местные жители и гости города могли по достоинству оценить туристический потенциал островной столицы, сообщили в мэрии города. О причинах смерти женщины не сообщается, пишет Skr.su. Время и дата прощания будут оглашены позднее.

Основатель культурного центра «Рух Ордо» Керексизов умер после продолжительной болезни, сообщал ФАН. Известный меценат Ташкул Керексизов скончался на 73-м году жизни.