Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае

Барнаул, 18 мая. Стихийное бедствие разыгралось в Алтайском крае после непродолжительного дождя. Трассу Бийск — Барнаул накрыло облако пыли.

Настоящий «пыльный армагеддон» разыгрался на территории Алтайского края. Над трассой Бийск — Барнаул небо захватила огромная пыльная буря. Водителям, попавшим в самый эпицентр стихии, пришлось сворачивать с дороги, чтобы не потерять ориентацию в пространстве.

Пыльная буря над трассой стала отголоском разбушевавшейся стихии, прошедшей фронтом над регионом. Так, в самом Бийске порывами сильного ветра повреждены трамвайные провода и повалены деревья.