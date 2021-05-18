Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края

Пермь, 18 мая. Мужчина, направлявшийся в баню, был атакован соседкой с топором. Она несколько раз ударила оппонента, но тот выжил и даже сумел самостоятельно обратиться в скорую.

После нападения пострадавшего жителя края доставили в больницу. Сейчас он по-прежнему находится в медучреждении, где за ним наблюдают врачи. По подозрению в совершении преступления была задержана соседка мужчины. Как впоследствии выяснилось, незадолго до нападения женщина рубила забор пострадавшего, а потом набросилась и на него.

Мотивом задержанной была месть. На допросе у правоохранителей женщина рассказала, что ранее она была с потерпевшим в браке. Однако потом мужчина ушел и ни под каким предлогом не хотел возвращаться в семью. В конце концов терпение женщины лопнуло, и она решила покончить с бывшим возлюбленным раз и навсегда.