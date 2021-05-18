Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу

Москва, 18 мая. Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей попала в одну из московских больниц, сообщает информированный источник.

Пока не известно, из-за каких именно проблем со здоровьем звезде фильма «Кавказская пленница» понадобилась помощь специалистов. По словам инсайдера, Наталья Варлей пройдет обследование коронарных сосудов. Врачи также сделают ей коронарографию — рентгенографию артерий сердца с помощью специального контрастного вещества, передает Пятый канал.

Ранее в прессе появилась информация, что актрисе Театра имени Моссовета Татьяне Бестаевой провели операцию, в ходе которой ампутировали стопу.