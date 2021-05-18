Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 18 мая. В Ардатовском районе найдено тело егеря, который пропал две недели назад. Труп был закопан рядом с селом Мухтолово.

Пропавший Валерий Г. выехал из дома на работу на машине и перестал выходить на связь. Спустя несколько дней в лесу нашли только его автомобиль. По прошествии двух недель с огнестрельным ранением найден егерь, который был закопан в чаще леса, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Позже удалось задержать подозреваемых в убийстве инспектора. Ими оказались браконьеры, с которыми у погибшего был конфликт. Расследование продолжается, следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.