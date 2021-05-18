Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана

Вашингтон, 18 мая. Соединенные Штаты заявили, что процесс вывода войск из Афганистана прошел уже на 13–20%. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что вывод американских войск из региона пройдет с 1 мая по 11 сентября 2021 года.

"По оценкам Центрального командования, мы завершили от 13 до 20% всего процесса вывода", — указано на сайте военного ведомства.

Глава Афганистана Ашраф Гани считает, что после ухода ВС США с территории страны может начаться гражданская война.

Однако ранее ФАН писал, что именно вывод из Афганистана американских военнослужащих впервые за многие годы открывает возможность России и Китаю совместными усилиями запустить в регионе реальный механизм примирения.