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18 мая 19:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
19:17
Общество
Любители «инстаграмных фоточек» затоптали уникальный сад с цветами в Крыму
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Бывший муж обвинил супругу экс-главы Калмыкии Илюмжинова в заказе его избиения

Общество
Бывший муж обвинил супругу экс-главы Калмыкии Илюмжинова в заказе его избиения
Федеральное агентство новостей  / 

Бывший муж Дианы Илюмжиновой, супруги экс-главы Калмыкии и бывшего президента FIDE Кирсана Илюмжинова, во вторник намерен дать против нее показания, передает корреспондент ФАН.

МВД возбудило уголовное дело по факту избиения Сергея Б. — первого мужа Дианы Илюмжиновой. В феврале этого года на него было совершено нападение неизвестными возле продуктового магазина. Мужчина получил серьезные травмы и обратился в полицию.

Сергей подозревает, что его заказала бывшая супруга — нынешняя жена Кирсана Илюмжинова. Однако сначала в возбуждении уголовного дела было отказано. Пострадавший обратился за помощью к адвокатам. После нескольких месяцев проверок МВД возбудило уголовное дело.

«Дело возбудили по части 2 статьи 213 (о хулиганстве с применением оружия. — Прим. ФАН) в отношении неустановленного круга лиц. Но мы надеемся на «утяжеление» статьи. Завтра потерпевшего вызывают к следователю — он даст свои показания. Надеемся, что в ближайшее время к следователю вызовут и Диану Илюмжинову», — рассказал ФАН адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы Сергея.

По словам самого Сергея, в 2020 году он занимал деньги у четы Илюмжиновых без процентов — 2 млн рублей, выдал расписку на имя Кирсана Илюмжинова, но вовремя их отдать не смог. Уже в феврале на него напали возле продуктового магазина. Он убежден, что Диана Илюмжинова прекрасно знала его расписание — где и когда он находится.

Ранее СМИ писали, что Диана Илюмжинова присылала угрозы в адрес бывшего супруга за то, что он обратился в СМИ.

илюмжинов
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