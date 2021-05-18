Бывший муж обвинил супругу экс-главы Калмыкии Илюмжинова в заказе его избиения

Бывший муж Дианы Илюмжиновой, супруги экс-главы Калмыкии и бывшего президента FIDE Кирсана Илюмжинова, во вторник намерен дать против нее показания, передает корреспондент ФАН.

МВД возбудило уголовное дело по факту избиения Сергея Б. — первого мужа Дианы Илюмжиновой. В феврале этого года на него было совершено нападение неизвестными возле продуктового магазина. Мужчина получил серьезные травмы и обратился в полицию.

Сергей подозревает, что его заказала бывшая супруга — нынешняя жена Кирсана Илюмжинова. Однако сначала в возбуждении уголовного дела было отказано. Пострадавший обратился за помощью к адвокатам. После нескольких месяцев проверок МВД возбудило уголовное дело.

«Дело возбудили по части 2 статьи 213 (о хулиганстве с применением оружия. — Прим. ФАН) в отношении неустановленного круга лиц. Но мы надеемся на «утяжеление» статьи. Завтра потерпевшего вызывают к следователю — он даст свои показания. Надеемся, что в ближайшее время к следователю вызовут и Диану Илюмжинову», — рассказал ФАН адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы Сергея.

По словам самого Сергея, в 2020 году он занимал деньги у четы Илюмжиновых без процентов — 2 млн рублей, выдал расписку на имя Кирсана Илюмжинова, но вовремя их отдать не смог. Уже в феврале на него напали возле продуктового магазина. Он убежден, что Диана Илюмжинова прекрасно знала его расписание — где и когда он находится.

Ранее СМИ писали, что Диана Илюмжинова присылала угрозы в адрес бывшего супруга за то, что он обратился в СМИ.