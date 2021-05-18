СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи

Сочи, 18 мая. Следователи организовали проверку по факту сообщения о мужчине, который изнасиловал ребенка на улице Лысая Гора. Пока что они не нашли подтверждения этому.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Пока что специалисты не подтверждают, что в отношении девочки произошло преступление.

Однако в полиции ранее заявили, что начали разыскивать злоумышленника по горячим следам. Появилось сообщение, что педофил следил за школьницей в автобусе, когда она возвращалась с учебы. Он вышел за жертвой и напал на нее, после чего отвел первоклассницу в глухое место и изнасиловал. Медики зафиксировали у нее при осмотре черепно-мозговую травму и повреждения половых органов, сообщал ФАН.