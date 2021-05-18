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18 мая 18:17
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новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
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Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи

Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Роттердам, 18 мая. Песня российской исполнительницы Манижи получила высокую оценку у ее соперника по песенному конкурсу «Евровидение-2021» Вайдотаса Валюкявичюса.

Солист литовской группы The Roop поддержал стремление конкурсантки от России бороться со стереотипами. Валюкявичюс похвалил свою коллегу по европейской сцене за огромную смелость, которую она проявила при выступлении. Он отметил, что ему нравится номер артистки.

«Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться и победить», — сказал он.

Артист подчеркнул, что стереотипы, о которых поет в своей песне Манижа, уже давно устарели, и он поддерживает ее в этой борьбе. Не сдерживая эмоций, российская исполнительница поблагодарила литовца и похвалила их номер. Исполнительница отметила, что «танцевать в одиночку — это нормально», сообщает сайт 360tv.ru.

Европейский песенный конкурс в этом году будет проходить с 18 по 22 мая в Роттердаме. Представительница от России будет выступать в первом полуфинале. Участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» ясновидящий Анатолий Емельянов уверен, что Манижа сможет войти в пятерку лучших артистов по итогам зрительского голосования.

евровидение Манижа russian woman
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