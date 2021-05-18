Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи

Роттердам, 18 мая. Песня российской исполнительницы Манижи получила высокую оценку у ее соперника по песенному конкурсу «Евровидение-2021» Вайдотаса Валюкявичюса.

Солист литовской группы The Roop поддержал стремление конкурсантки от России бороться со стереотипами. Валюкявичюс похвалил свою коллегу по европейской сцене за огромную смелость, которую она проявила при выступлении. Он отметил, что ему нравится номер артистки.

«Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться и победить», — сказал он.

Артист подчеркнул, что стереотипы, о которых поет в своей песне Манижа, уже давно устарели, и он поддерживает ее в этой борьбе. Не сдерживая эмоций, российская исполнительница поблагодарила литовца и похвалила их номер. Исполнительница отметила, что «танцевать в одиночку — это нормально», сообщает сайт 360tv.ru.

Европейский песенный конкурс в этом году будет проходить с 18 по 22 мая в Роттердаме. Представительница от России будет выступать в первом полуфинале. Участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» ясновидящий Анатолий Емельянов уверен, что Манижа сможет войти в пятерку лучших артистов по итогам зрительского голосования.