Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа

Москва, 18 мая. Популярный российский исполнитель Дима Билан опубликовал откровенную фотографию в рамках рекламы предстоящего видеоклипа. Поклонники с восхищением оценили новый пост.

Новый музыкальный фильм снят на популярную композицию артиста «Она моя». Премьера клипа состоится 19 мая, о чем известный музыкант написал на своей странице в Instagram. Чтобы привлечь внимание пользователей, рекламу он сопроводил снимком, на котором позирует полностью обнаженным. Во избежание цензуры артист скрыл интимные части тела в тени.

Поклонницы с восторгом восприняли новую публикацию. Многие заявили, что Билан готов к летнему сезону и ему не стоит надевать на себя одежду в предстоящем туре.

«Очень горячо. Кажется, Димочка готов к летнему сезону. Не могу налюбоваться»; «Дима, ходите, пожалуйста, так всегда на всех своих концертах»; «Брависсимо! Просто великолепно. Очень эстетично и сексуально», — восторженно отметили поклонницы таланта артиста.

Некоторые фолловеры, наоборот, разозлились из-за публикации слишком фривольных, по их мнению, кадров. Некоторые отметили, что Билан становится похожим на скандально известного актера Алексея Панина, который недавно под снимком без трусов пожаловался на проблемы с потенцией.