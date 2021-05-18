Ведущий Алексей Пиманов рассказал об угрозах из-за программы «Человек и закон»

Москва, 18 мая. Бессменный ведущий популярной программы «Человек и закон» Алексей Пиманов рассказал, что в девяностые получал огромное количество угроз из-за своей деятельности.

Программа, которая уже более 20 лет выходит на Первом канале, всегда была направлена на разоблачения незаконной деятельности в стране. Многих не устраивали репортажи Пиманова. Некоторые пытались решить вопросы с помощью угроз, которые были направлены не только в адрес ведущего, но и его семьи.

Журналист рассказал, что на первые угрозы он реагировал довольно бурно, однако со временем стал воспринимать их спокойнее, а позже и вовсе принимать как издержки профессии.

«Почти каждый выход в эфир в 90-е и нулевые сопровождался звонками, угрозами, истериками: «Что вы творите? Не делайте! Не надо!». Это происходило постоянно. Первая угроза по мобильному телефону поступила, когда ехал со скоростью 120 км/ч по Новорижскому шоссе. Спич касался моей семьи, поэтому звонок вывел меня из себя», — рассказал ведущий в интервью kp.ru.

Пиманов отметил, что он не испугался, а наоборот — очень сильно разозлился. Эмоции взяли верх и ему пришлось остановиться на обочине. Ему потребовалось 15 минут, чтобы прийти в себя. Он отметил, что всем, кто посылал угрозы в его адрес, напоминал о существовании строгого и понятного закона в России.

Сюжет из криминальной хроники недавно стал разворачиваться в жизни известной балерины Анастасии Волочковой. Она заявила, что ее экс-супруг Игорь Вдовин угрожает их общему ребенку и девочка живет в «аду».