Лера Кудрявцева: Я все принимаю слишком близко к сердцу

Известная российская телеведущая, обладательница премии ТЭФИ Лера Кудрявцева отмечает в среду 50-летний юбилей. В эксклюзивном интервью ФАН уроженка Усть-Каменогорска рассказала о карьере, счастье и возрасте.

«Счастье — понятие эфемерное»

— Лера, от вас отстала желтая пресса — просто не за что зацепиться, вы замужем, у вас прелестный ребенок, вы вот уже несколько лет ведете популярную передачу на крупнейшем телеканале, выглядите прекрасно. Счастье надо заработать, заслужить — или родиться счастливой?

— Счастье, мне кажется, понятие эфемерное. Мы можем чувствовать себя счастливыми секунды, мгновения — и все. Для меня до сих пор понятие «счастье» не есть что-то определенное. Наверное, я не ставлю для себя вопрос так, как сформулировали его вы. Я не знаю, что это такое — родиться под счастливой звездой, но стремиться к чему-то — это да.

— То есть сделать себя счастливой самостоятельно можно?

— Можно — только работая над собой, когда ты и только ты отвечаешь за свою жизнь.

— Трудно было стать звездой на российском телевидении?

— Это труд 24 на 7, как в институте — сначала ты работаешь на зачетную книжку, потом она работает на тебя. В начале мне было очень сложно, а потом уже как по накатанной, нормально.

— Телеведущий — «солист», или все-таки успех зависит от команды?

— Команда — это очень важно, даже если ты артист. Не верю, когда кто-то говорит: «Я один». Мы все живем в социуме, в коллективе. Все зависит от того, какие люди рядом.

— Была бы программа «Секрет на миллион» столь же популярной у зрителей без Леры Кудрявцевой?

— Как говорится, у нас незаменимых людей нет, но не мне судить, а зрителям.

— Когда люди «вытаскивают» из себя запрятанные далеко чувства и мысли публично, довольно частая реакция — опустошение. Бывает, что после передачи люди не хотят больше общения? Что вы чувствуете после сеанса откровений?

— После каждой программы мне надо отдыхать дня два-три. Я — эмпат, к сожалению, слишком близко все принимаю к сердцу. Возможно, именно сопереживание герою, понимание его боли или радости и дает передаче высокие рейтинги. Но реально тяжело приходится.

— Ваши герои передач благодарны вам? Не говорят: «я расслабился и рассказал не то, что хотел»?

— У нас такого не было никогда. Несмотря на какие-то откровения, на которые гости решались в ходе эфира, претензий я не слышала. Первоначальный страх, если он и посетил кого-то, проходил, когда приходила реакция зрителей, доброжелательные отклики, поддержка.

— Почему люди идут поделиться сокровенным именно к вам?

— Думаю, мое имя и есть гарант. «Мы идем именно к Лере, мы ее знаем, как сказала, так и будет». Многие артисты доверяют мне и приходят поделиться своими секретами.

— С каким из героев было тяжелее всего?

— Я поняла для себя одну вещь. Чем выше уровень звезды, тем легче проходит интервью. Когда звездность надуманная, тяжелее и просто выматывающе идет работа. Тяжелее всего говорить о смерти, когда, не дай бог, ты хоронишь детей, родителей, близких. Это понятно, всю жизнь и для всех — это самые тяжелые, личные темы.

«Я практически становлюсь психологом»

— Вы окончили ГИТИС, на телевидении с 1995 года. Снимались в кино, вели престижные музыкальные фестивали. Что означает для вас рост в профессии?

— Опыт, другого пока еще никто не придумал. Без ложной скромности могу сказать, я практически становлюсь психологом. Когда напротив меня сидит человек и я понимаю, чувствую, как себя вести, где надавить, где сделать паузу… Никакой институт ничего этого тебе не даст.

— Телевидение — конъюнктурная вещь, приходят новые лица. Вы — давно в топе. Ваш секрет на миллион?

— Я коммуникабельный человек, никогда не рублю с плеча, кого-то мирю, помогаю не доводить до сложных и необратимых ситуаций, не бросаться с горяча, дождаться утра. Не знаю...

— Возраст в паспорте — 50 лет, для некоторых женщин это психологический барьер. Что значит возраст для вас?

— Цифра не говорит ни о чем. Не потому, что это «не возраст». Никогда в жизни я не сказала бы, что чувствую себя на 20 лет. Потому что не чувствую себя на 20 лет, а чувствую себя ровно на свои. 50 лет — цифра не очень приятная, но вполне себе комфортная, смотря как к этому относиться. Уже есть и мудрость, и опыт, какую-то черту или, скорее, галочку поставить можно. Я спокойно отношусь к возрасту, скорее посмеиваюсь над собой. Хейтерам я отвечаю: «Да, старушка, ну, что поделать, ничего страшного, все там будем!»

— Вы начали в шоу-бизнесе, в среде, где нужно все время самоутверждаться. Закалило?

— В 90-е, когда мы начинали, даже не было шоу-бизнеса как такового: несколько телеканалов, немного ведущих, немного артистов, немного певцов, все были по своим местам. Ты просто попадаешь в струю, если у тебя получается, ты это выдерживаешь и работаешь, а не любуешься собой, приходит какой-то результат. Сейчас все стало очень просто и доступно. Начнем с того, что тогда и возраст был другой, и время было другое.

— Как вам ведущие в TikTok? Будущее профессии телеведущего от вас, как от мастера, хотелось бы услышать...

— Я приглядываюсь, пока непонятно, однодневное это молодое движение — или за ними будущее. Должно пройти еще какое-то время, чтобы делать какие-то выводы.

— Вы — успешная женщина. Как вам идеи феминизма в той части, где женщины главнее мужчин? Женщина может состояться без профессии, не работая?

— Я не феминистка и считаю, что мужчина — действительно опора и главный, но женщина в наше время должна работать. Для меня важно состояться в профессии, не клянчить ни у кого денег, это моя история. Самое большое счастье — быть мамой. Любовь матери, дети — это самое основное в жизни женщины.

— Намечаете ли вы какое-то грандиозное празднование своего дня рождения, вечеринку со звездами, например?

— Не буду праздновать, правда, не хочу никаких фейерверков. Даже в свой день рождения иду к Ване Урганту. На выходных просто посидим с семьей на природе. Может быть, летом «расчехлюсь» и решу что-то сделать, но пока у меня просто даже нет на это времени.

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