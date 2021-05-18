Пьяный водитель предъявил кузбасской полиции набор для шашлыка вместо прав

Кузбасс, 18 мая. В городе Прокопьевск задержан мужчина, управлявший автомобилем в сильном алкогольном опьянении. Когда полицейские остановили водителя, он не смог предъявить документы.

Сотрудники ГИБДД проводили рейд и заметили подозрительную машину Toyota Carib, которую мотало из стороны в сторону. Полицейские остановили авто, за рулем которого находился нетрезвый гражданин.

В ведомстве рассказали, что мужчина был в неадекватном состоянии, поэтому каждый раз давал инспекторам пакет с решеткой для барбекю и древесным углем. Когда нарушитель прошел медицинское освидетельствование, оказалось, что уровень алкоголя в его организме оказался в семь раз выше допустимого. За это кузбассовцу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.