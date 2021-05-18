Пьяный водитель предъявил кузбасской полиции набор для шашлыка вместо прав

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
Все новости
18 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
Политика
Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
17:45
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал фото без трусов для рекламы нового клипа
Все новости

Пьяный водитель предъявил кузбасской полиции набор для шашлыка вместо прав

  /   Обновлено: 18 мая 2021 17:53
Происшествия
Пьяный водитель предъявил кузбасской полиции набор для шашлыка вместо прав
пресс-служба администрации Краснодара

Кузбасс, 18 мая. В городе Прокопьевск задержан мужчина, управлявший автомобилем в сильном алкогольном опьянении. Когда полицейские остановили водителя, он не смог предъявить документы.

Сотрудники ГИБДД проводили рейд и заметили подозрительную машину Toyota Carib, которую мотало из стороны в сторону. Полицейские остановили авто, за рулем которого находился нетрезвый гражданин.

В ведомстве рассказали, что мужчина был в неадекватном состоянии, поэтому каждый раз давал инспекторам пакет с решеткой для барбекю и древесным углем. Когда нарушитель прошел медицинское освидетельствование, оказалось, что уровень алкоголя в его организме оказался в семь раз выше допустимого. За это кузбассовцу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

кузбасс водитель пьяный барбекю
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 56560 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 45817 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31163 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 24608 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 18861 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Все новости / Происшествия / Пьяный водитель предъявил кузбасской полиции набор для шашлыка вместо прав
Рейтинг@Mail.ru