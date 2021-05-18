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18 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
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Политолог Межевич сравнил руководителей белорусского портала Тut.by с Аль Капоне
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Анекдот Норкина на злободневную тему здоровья Байдена насмешил студию

Общество
Анекдот Норкина на злободневную тему здоровья Байдена насмешил студию
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 18 мая. Традиционный анекдот в конце программы «Место встречи» от ведущего Андрея Норкина насмешил гостей студии. Журналист пошутил про заключение личного врача президента США Джо Байдена.

На передаче обсуждали потенциальную встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Упомянули также эпизод с арестом и обвинениями лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в госизмене и расхищении государственного имущества. В Киеве самая обсуждаемая тема, это обмен Виктора Медведчука на «каких-то украинских заключенных» в России, отметил телеведущий.

Гость программы депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский «запустил процесс перезагрузки» политической системы Украины в рамках подготовки к досрочным выборам. Киевские власти уже нашли замену Медведчуку, контролировать их будут уже другие олигархи, пояснил Килинкаров.

Телеведущий Норкин сравнил встречу президентов России и Украины с другой «почти решенной» встречей на высшем уровне, имея ввиду Путина и Байдена.По традиции в конце передачи Норкин пошутил, темой анекдота стало заключение личного врача американского президента относительно его здоровья.

Сюжет: Байден, лужайка, вертолет, толпа журналистов. Президента просят прокомментировать заявление 120-ти генералов США, которые поставили под сомнение психическое и физическое здоровье.

«Байден стал и говорит: «Мой доктор сказал мне, что у меня нет ни Альцгеймера, ни деменции. Ни Альцгеймера, ни деменции! А еще он сказал, что Альцгеймера у меня тоже нет!»» — Норкин закончил анекдот под смех гостей студии.

Героями шуток Норкина постоянно становятся известные в мире личности, исторические персонажи современные деятели. Недавно телеведущий повеселил студию анекдотом про Сталина.

политика норкин анекдот
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