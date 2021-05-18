Анекдот Норкина на злободневную тему здоровья Байдена насмешил студию

Москва, 18 мая. Традиционный анекдот в конце программы «Место встречи» от ведущего Андрея Норкина насмешил гостей студии. Журналист пошутил про заключение личного врача президента США Джо Байдена.

На передаче обсуждали потенциальную встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Упомянули также эпизод с арестом и обвинениями лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в госизмене и расхищении государственного имущества. В Киеве самая обсуждаемая тема, это обмен Виктора Медведчука на «каких-то украинских заключенных» в России, отметил телеведущий.

Гость программы депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский «запустил процесс перезагрузки» политической системы Украины в рамках подготовки к досрочным выборам. Киевские власти уже нашли замену Медведчуку, контролировать их будут уже другие олигархи, пояснил Килинкаров.

Телеведущий Норкин сравнил встречу президентов России и Украины с другой «почти решенной» встречей на высшем уровне, имея ввиду Путина и Байдена.По традиции в конце передачи Норкин пошутил, темой анекдота стало заключение личного врача американского президента относительно его здоровья.

Сюжет: Байден, лужайка, вертолет, толпа журналистов. Президента просят прокомментировать заявление 120-ти генералов США, которые поставили под сомнение психическое и физическое здоровье.

«Байден стал и говорит: «Мой доктор сказал мне, что у меня нет ни Альцгеймера, ни деменции. Ни Альцгеймера, ни деменции! А еще он сказал, что Альцгеймера у меня тоже нет!»» — Норкин закончил анекдот под смех гостей студии.

Героями шуток Норкина постоянно становятся известные в мире личности, исторические персонажи современные деятели. Недавно телеведущий повеселил студию анекдотом про Сталина.