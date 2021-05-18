Feduk заявил, что Дибров «нес чушь» на съемках шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Москва, 18 мая. Российский рэп-исполнитель Федор Инсаров, известный под сценическим псевдонимом Feduk, поделился своими впечатлениями от съемок в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Певец был гостем программы примерно два года назад. В студию Первого канала он пришел вместе с видеоблогером, актером Евгением Куликом. Впечатления от участия в интеллектуальном проекте остались у исполнителя неоднозначные, о чем он рассказал комику и ведущему YouTube-шоу «Я себя знаю» Азамату Мусагалиеву.

Feduk был удивлен поведением ведущего программы Дмитрия Диброва. Он назвал его странным, а высказывания — чушью.

«Слушай, он персонаж такой вжаренный оказался. Я не знал, что он такой. Нес какую-то чушь. Было ощущение, что мы не на телевидении, а где-то в кругу странных ребят. Не в обиду уважаемому Диброву», — сказал Feduk.

Дмитрий Дибров ранее делился подробностями своей работы в «Кто хочет стать миллионером?». В эфире шоу «Вечерний Ургант» он вспомнил о многочисленных взятках, которые ему предлагались за долгие годы ведения проекта.